با هدف ترویج فرهنگ انفاق و نوع‌دوستی، جشن «زنگ عاطفه‌ها» با مشارکت پرشور دانش‌آموزان دبیرستان رضی‌الوالدین قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صبح امروز و در آستانه بازگشایی مدارس، دبیرستان رضی‌الوالدین قزوین با برپایی بیش از ده غرفه، به استقبال جشن عاطفه‌ها رفت و میزبانِ خلاقیت‌های دانش‌آموزانی شد که همدلی را مشق می‌کنند.

در این غرفه‌ها از صنایع دستی گرفته تا آثار هنری دست‌ساز، همگی با دستانِ هنرمندِ دانش‌آموزان چیده شده بود تا عواید حاصل از فروش آنها، صرفِ تأمین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار شود.

این اقدامِ خودجوش، تنها یک فعالیت اقتصادیِ نمادین نیست؛ بلکه در واقع، تمرینی برای همدلی و آموزشِ عملیِ ارزش‌های انسانی در قلبِ محیط آموزشی است تا دانش‌آموزان از همین سنین، مسئولیت‌پذیری اجتماعی را بیاموزند.

برگزاری «زنگ عاطفه‌ها» در مدرسه رضی‌الوالدین، یادآور این نکته است که با کوچک‌ترین مشارکت‌های اجتماعی، می‌توان تغییرات بزرگی در زندگی هم‌نوعان ایجاد کرد و بذر امید را در دلِ خانواده‌های نیازمند کاشت.