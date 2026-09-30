مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای بیش از ۱۵۲ کیلومتر پروژه مشارکتی در حوزه توسعه، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شرکت‌های معدنی و صنعتی و خیرین راهساز، اجرای حدود ۳۸۰ کیلومتر پروژه راه روستایی با ارزش بیش از ۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان در سطح استان تعریف شده که تاکنون ۱۵۲.۵ کیلومتر از تعهدات اجرایی آن محقق شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله ایمیدرو، منطقه آزاد، شرکت پویا زرکان آق‌دره تکاب، اداره‌کل امور عشایر، سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شرکت آراسنگ گوهر صنعت مهاباد، بسیج سازندگی سپاه شهدا و خیرین راهساز اجرا شده یا در دست اجراست.

شکری گفت: در شمال استان در مجموع ۱۶۰ کیلومتر پروژه با ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعریف که بیش از ۳۶ کیلومتر آن اجرا شده است.

همچنین در شهرستان تکاب، اجرای ۶۰ کیلومتر راه روستایی با مشارکت شرکت پویا زرکان آق‌دره و ارزش ۴۲۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۲۰ کیلومتر آن اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه با اداره‌کل امور عشایر نیز ۴۵.۶ کیلومتر پروژه با ارزش بیش از ۳۱۹ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۶.۴ کیلومتر آن به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته این مقام مسئول همچنین ۵۴ کیلومتر پروژه مشترک با بسیج سازندگی سپاه شهدا، ۸.۵ کیلومتر محور آلبالغ مهاباد و ۱۱ کیلومتر پروژه خیرساز در ارومیه به طور کامل اجرا شده است.

شکری خاطرنشان کرد: توسعه مشارکت با دستگاه‌ها، صنایع، معادن و خیرین راهساز با هدف تسریع در بهسازی راه‌های روستایی، ارتقای ایمنی تردد و بهبود دسترسی روستا‌های استان با جدیت ادامه دارد.