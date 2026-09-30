نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع دستی با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هنرمندان و فعالان صنایع دستی استان در این جلسه، مطالبات و دغدغه‌های خود در بخش‌های مختلف از جمله ساماندهی بیمه تکمیلی هنرمندان، اصلاح روند ارزشیابی هنری، توجه به ظرفیت‌های صادراتی صنایع دستی اصفهان و توجه رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی درخارج از کشور به فرصت‌های موجود در صنایع دستی مطرح کردند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان هم در این نشست گفت: اصلاح قوانین در حوزه صنایع دستی یک ضرورت محسوب می‌شود.

مجدالدین تاج به ظرفیت‌های صادراتی استان در بخش صنایع دستی اشاره کرد و گفت: اصفهان در عرصه صنایع دستی پیشتاز است و اگر چالش‌هایی مانند تعهدات ارزی یا محدودیت‌هایی مسافران در میزان وزن خروجی نقره از پایانه‌ها برطرف شود بخش بزرگی از مشکلات حل می‌شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این نشست گفت: در این جلسه مطالبات هنرمندان و فعالان صنایع دستی احصا و جمع بندی شد و در نشست با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح خواهد شد.

امیر کرم زاده ارزش گذاری آثاری هنری هنرمندان صنایع دستی را در مقطع فعلی یک ضرورت دانست و گفت: شناسنامه دار کردن آثار هنری اولویت اساسی است.