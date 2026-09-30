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در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، با وزیر امور خارجه روابط با چین و راه های توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه بررسی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سعید حریری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، امروز چهارشنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو گزارشی از آخرین اقدامات و ابتکارات سرکنسولگری کشورمان اولویتهای پیشرو ارائه کرد.
در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و راههای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه، بهویژه در حوزههای اقتصادی، تجاری و بازرگانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.