در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، با وزیر امور خارجه روابط با چین و راه های توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه بررسی شد.

بررسی روابط ایران و چین و راه های توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه

بررسی روابط ایران و چین و راه های توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سعید حریری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو، امروز چهارشنبه با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو گزارشی از آخرین اقدامات و ابتکارات سرکنسولگری کشورمان اولویت‌های پیش‌رو ارائه کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و راه‌های توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.