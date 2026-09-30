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در آیین تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان سازمان آتشنشانی شهر صالحیه، بر ضرورت بهروزرسانی تجهیزات و افزایش نیروی انسانی برای ارتقای توان عملیاتی این مجموعه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام باقری، رئیس سازمان آتشنشانی صالحیه، با اشاره به ارتقای آتشنشانی این شهر از اداره به سازمان گفت: تأمین تجهیزات، بهروزرسانی امکانات و جذب نیروی انسانی از مهمترین نیازهای این مجموعه است و تلاش میکنیم با حمایت شهرداری، کمبودهای موجود را برطرف و سطح امکانات را به استانداردهای آتشنشانی نزدیک کنیم.
محمد آگاهیمند، شهردار صالحیه نیز با اشاره به فعالیت دو ایستگاه، حدود ۳۵ نیروی عملیاتی و چهار خودروی عملیاتی در شهر بیان کرد: راهاندازی سازمان آتشنشانی صالحیه با دریافت مجوزهای لازم، گامی مهم برای ارتقای توان تخصصی و عملیاتی این مجموعه است و تأمین ماشینآلات جدید و افزایش نیروی انسانی در دستور کار شهرداری قرار دارد.
در پایان این آیین، از ۴۵ نفر از آتشنشانان و پیشکسوتان بازنشسته این مجموعه به پاس سالها خدمت و فداکاری تجلیل شد.