مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تعداد اتصالات فیبر نوری در کشور از مرز ۲ میلیون اتصال عبور کرده و پوشش این شبکه نیز به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، درحاشیه جلسه کنترل طرح فیبر نوری با اشاره به اقدامات راهبردی وزارت ارتباطات در این حوزه، اظهار کرد: برگزاری جلسات کنترل طرح می‌تواند به شناسایی و رفع چالش‌ها کمک کند و زمینه را برای تسریع فعالیت اپراتور‌های ارتباطی فراهم آورد.

وی افزود: جبران عقب‌ماندگی ۱۵ ساله ارتباطات ثابت را نیازمند تداوم توسعه فیبر نوری دانست و با اشاره به کندی اجرای این پروژه در تهران، بر ضرورت همکاری شهرداری پایتخت برای تسریع در روند این پروژه و تداوم خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : در دو سال گذشته شاهد رشد بیش از پنج برابری اتصال فیبر نوری در کشور بوده‌ایم و این در حالی است که کشور با بحران‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده است.

جعفرپور ادامه داد: با تلاش همکاران شرکت مخابرات ایران، تعداد اتصالات فیبر نوری در کشور از مرز ۲ میلیون اتصال عبور کرده و پوشش این شبکه نیز به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است.

جبران عقب‌ماندگی ۱۵ ساله ارتباطات ثابت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی انباشته در حوزه ارتباطات ثابت، گفت: کشور طی حدود ۱۵ سال گذشته با رشد قابل توجه ارتباطات سیار و توقف نسبی توسعه ارتباطات ثابت مواجه بوده و جبران این ناترازی نیازمند استمرار اقدامات توسعه‌ای در چند سال آینده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۶ درصد ترافیک شبکه کشور در بخش ارتباطات ثابت و بیش از ۷۰ درصد در بخش ارتباطات سیار قرار دارد، در حالی که این نسبت در بسیاری از کشور‌های جهان معکوس است.

جعفرپور با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران برنامه‌هایی را برای جبران این ناترازی دنبال می‌کند، اظهار کرد: امیدواریم حداکثر طی سه سال آینده بتوانیم سهم ترافیک ارتباطات ثابت و سیار را به نسبت ۵۰ به ۵۰ نزدیک کنیم.

همکاری شهرداری تهران، شرط تسریع توسعه فیبر نوری

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره وضعیت توسعه فیبر نوری در تهران نیز گفت: در تقریباً همه مراکز استان‌ها، مشکلات مربوط به همکاری شهرداری‌ها با کمک وزارت ارتباطات برطرف شده است، اما در کلان‌شهر تهران همکاری لازم از سوی شهرداری انجام نشده و این موضوع موجب کندی اجرای این طرح شده است.

وی ادامه داد: نهاد‌های مختلف برای حل این موضوع ورود کرده‌اند و امیدواریم شهرداری تهران نیز همکاری لازم را انجام دهد.