شورا‌های راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زمینه مشارکت سازمان‌یافته نخبگان، پیشکسوتان، فعالان حرفه‌ای و نمایندگان تشکل‌ها را در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وزارتخانه فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نخستین نشست شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه فلسفه وجودی شورای راهبردی این است که تصمیم اداری با دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و واقعیت میدان پیوند بخورد.

گفت: استمرار این نشست‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که مباحث مطرح‌شده به پیشنهاد مکتوب، مکاتبه رسمی و پیگیری تا حصول نتیجه منتهی شود.

در هر استان، همراهی استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند گفت‌و‌گو‌های تخصصی را به تصمیم، برنامه و اقدام اجرایی تبدیل کند.

روزبه کردونی با تأکید بر ظرفیت دیپلماسی فرهنگی اصفهان افزود: در شرایطی که دیپلماسی رسمی کشور با محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم روبه‌روست، فرهنگ، میراث و گردشگری می‌توانند مسیر گفت‌و‌گو و معرفی چهره تمدنی ایران را باز نگه دارند، اصفهان نیز برای نقش‌آفرینی در این حوزه از ظرفیتی کم‌نظیر برخوردار است.

وی پیشنهاد کرد شورای راهبردی استان اصفهان در قالب چهار کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مباحث نظری و سیاست‌گذاری فعالیت کند و امکان حضور نخبگان، کارشناسان و کنشگران هر حوزه در این کارگروه‌ها فراهم شود.

استاندار اصفهان هم در این نشست با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه این استان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بر ضرورت فعال‌سازی شورای راهبردی به‌عنوان یک اتاق تصمیم‌سازی و آینده‌پژوهی تاکید کرد و تبدیل مسائل و چالش‌های منطقه به سیاست‌های ملی و پرونده‌های حل مسئله را خواستار شد.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر محوریت هنر و صنایع‌دستی در اقتصاد و معیشت مردم اصفهان افزود: بیشترین تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، بیشترین تعداد مهر اصالت و زبده‌ترین هنرمندان در این استان حضور دارند، از این‌رو شورای راهبردی نباید صرفاً یک اتاق فکر ساده باشد، بلکه باید به عنوان یک ساختار تصمیم‌ساز و آینده‌پژوه، نقش حلقه اتصال میان سه ضلع دانشگاه، مردم (بخش خصوصی) و حاکمیت را ایفا کند.