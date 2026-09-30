سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر راهکار‌های سیاسی و دیپلماتیک، بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و ازسرگیری هرچه سریع‌تر گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات را خواستار شد.

چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد

چین خواستار بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری درپاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پکن گفت: چین از حل اختلافات از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک حمایت می‌کند و امیدوار است ایران و آمریکا انتخاب صلح را در پیش بگیرند، به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردند و هرچه سریع‌تر گفت‌و‌گو و مذاکرات را از سر بگیرند.

«گوو جیاکان» افزود: از زمان آغاز درگیری، چین به طور فعال برای پایان دادن به درگیری‌ها و ترویج صلح تلاش کرده است.

گوو جیاکان تأکید کرد پکن به پیگیری مجموعه‌ای از ابتکارات و پیشنهاد‌های «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهوری چین برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد و تلاش‌ها برای بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس را در سریع‌ترین زمان ممکن دنبال می‌کند.

موضع تازه پکن در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مذاکرات و رایزنی‌های غیرمستقیم با میانجیگری قطر در جریان است و موضوع بازگشت به چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نیز در این رایزنی‌ها مطرح شده است.

چین پیش از این نیز بر حل اختلافات مربوط به ایران از مسیر سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرده بود و موضع امروز پکن بار دیگر بر ضرورت گفت‌و‌گو و مذاکره برای پایان دادن به درگیری و بازگرداندن ثبات به منطقه تأکید دارد.