به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام هواشناسی، وزش باد همه مناطق استان به ویژه جنوب و غرب اصفهان از جمله شهرستان‌های بادرود، اردستان، بویین میان دشت، آران و بیدگل، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند، ورزنه و اصفهان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی استان در خصوص وقوع مخاطرات جوی از جمله احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.

هواشناسی بر لزوم اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، لزوم احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی و احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی تاکید کرده است.

اداره کل هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه تا یکشنبه (یازدهم تا دوازدهم مهرماه) هشدار داده و افزوده است: رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت مناطق غرب و شمال غرب استان بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز و ارتفاعات کاشان را فرا می‌گیرد.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.