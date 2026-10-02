در سفر یک‌روزه مسئولان کشوری بنیاد علوی به شهرستان مارگون، ۲ مسجد و یک مدرسه افتتاح شد.

افتتاح و کلنگ‌زنی سه مسجد و افتتاح یک مدرسه در شهرستان مارگون

افتتاح و کلنگ‌زنی سه مسجد و افتتاح یک مدرسه در شهرستان مارگون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، در سفر یک‌روزه مسئولان کشوری بنیاد علوی به شهرستان مارگون، دو مسجد و یک مدرسه افتتاح و عملیات اجرایی ساخت یک مسجد دیگر نیز آغاز شد.

امام جمعه شهرستان مارگون در این آیین گفت: به همت مؤسسه خیریه مسجدالنبی شهرک غرب تهران، دو مسجد شامل مسجد امام حسین (ع) در مرکز شهر مارگون و مسجد روستای چهارمورون احداث و امروز به بهره‌برداری رسید.

رحمت الله خواجه‌پور افزود: برای ساخت این دو مسجد بیش از چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از افتتاح مدرسه ابتدایی «عرفان» در روستای صعب‌العبور دلی‌تنگو خبر داد و گفت: اعتبار ساخت این مدرسه با مشارکت مؤسسه خیریه مسجدالنبی شهرک غرب تهران و بنیاد علوی تأمین شده است.

امام جمعه شهرستان مارگون ادامه داد: امروز عملیات اجرایی ساخت مسجد روستای زردکوه نیز آغاز شد و امیدواریم عملیات ساخت این مسجد به‌زودی آغاز و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

قائم‌مقام بنیاد علوی نیز در این آیین گفت: مدرسه‌سازی یکی از رسالت‌های اصلی بنیاد علوی در سراسر کشور است و مدرسه ابتدایی عرفان روستای دلی‌تنگو با همکاری بنیاد علوی و مؤسسه خیریه مسجدالنبی احداث و امروز در اختیار دانش‌آموزان این روستا قرار گرفت.

محسن کالوند افزود: ۷۱۹ بسته نوشت‌افزار نیز برای دانش‌آموزان استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه شده که روند توزیع آن در بین دانش‌آموزان در حال انجام است.