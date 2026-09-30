قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در همایش بزرگداشت هفته گردشگری و تقدیر از فعالان گردشگری خراسان شمالی در بجنورد گفت: باید تلاش کرد تا گردشگری به جایگاه شایسته خود در نظام حکمرانی و مدیریتی کشور برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دارابی در همایش بزرگداشت هفته گردشگری و تقدیر از فعالان گردشگری خراسان شمالی گفت: اگر گردشگران و تاجران نبودند، احتمالا بسیاری از نقاط شناخته‌شده جهان همچنان ناشناخته می‌ماندند.

وی با اشاره به سفرنامه «ابن بطوطه» و سفر او به چین گفت: او در قرن هشتم هجری در چین مشاهده کرده که اشعار سعدی را می‌خوانند. این هنر بزرگ نیاکان ما در گسترش زبان و ادب فارسی است.

دارابی ادامه داد: از سوی دیگر، فرهنگ بزرگ ایران‌زمین چه گستره و تأثیری داشته که در طول تاریخ به آن حمله‌ور شده‌اند اما همیشه فرهنگ باقی مانده است. نمونه‌اش قوم متجاوز مغولان و اولجایتو که در دل فرهنگ ایران مستحیل و مجذوب دین اسلام شدند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: از آغاز ثبت آثار در ۱۳۰۹ تا امروز فقط ۴۳ هزار اثر از یک میلیون اثر ایران ثبت ملی شده است. در حوزه میراث فرهنگی ملموس با ۳۰ اثر جزء ۱۰ کشور نخست هستیم و در میراث‌فرهنگی ناملموس هم رتبه چهارم. اما با این همه آثار میراثی و جاذبه‌های تاریخی، چرا گردشگری ما رونق لازم را ندارد؟

وی توضیح داد: گردشگری در نظام حکمرانی و مدیرتی ما آن جایگاه بایسته خودش را پیدا نکرده است. از این منظر نیاز به معرفی ظرفیت‌های گردشگری خودمان به جهانیان داریم.

دارابی ادامه داد: نیاکان ما در طول یک‌سال خورشیدی، ۵۶ جشن و مراسم برگزار می‌کرده‌اند. این‌ رویدادها نقش معرفی و آموزش را داشته است.

وی افزود: در حال حاضر، نقش رسانه‌ها و فعالان عرصه گردشگری و تشکل‌ها در حوزه معرفی میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران عزیز بسیار حائز اهمیت است.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی ادامه داد: البته که در شرایط کنونی «نه جنگ، نه صلح» هستیم و کاستی‌هایی در حوزه ایرلاین و هتل داریم. مثلا در برنامه هفتم توسعه نیاز به ۵۰۰ هواپیمای جدید داریم و سالانه صد هتل باید ساخته شود.

وی در پایان سخنان خود، یاد شهدای جنگ رمضان به ویزه رهبر شهید و ۱۶۸ دانش‌آموز میناب را گرامی‌داشت و بر معرفی و آموزش در حوزه میراث‌فرهنگی از مقطع دبستان تاکید کرد.

در پایان این مراسم، تارنمای گردشگری خراسان شمالی به نشانی www.nkchto.ir، «نغمه گردشگری» خراسان شمالی با صدای امیر بدیعی و کتاب «دانستن، توانستن در صنعت گردشگری» به قلم احمد دیناری رونمایی شد.