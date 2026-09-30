زنگ خطر سالمندی در ایران
رئیس سازمان بهزیستی با هشدار درباره سرعت خیرهکننده سالمندی در ایران، گفت: پیشبینی میشود تا سال ۱۴۲۲ تعداد سالمندان از جمعیت جوان کشور پیشی گرفته و پنجره جمعیتی بسته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سیدجواد حسینی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی سالمندان گفت: اکنون حدود ۱۱ میلیون سالمند در کشور داریم که معادل ۱۳ درصد جمعیت را شامل میشود و ایران در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار دارد.
وی با اشاره به تقسیمبندی مراحل سالمندی افزود: کشورهایی که ۷ تا ۱۴ درصد جمعیت آنها سالمند باشد در مرحله ورود به سالمندی قرار دارند؛ جمعیت سالمند ۱۴ تا ۲۱ درصد به معنای سالمند شدن جامعه، ۲۱ تا ۲۷ درصد به معنای سالخورده شدن و بالای ۲۷ درصد نیز به معنای ورود به مرحله شدیداً سالخورده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر ایران با بحران سالمندی مواجه نیست، اما با توجه به روند موجود، بحران سالمندی را در پیش داریم چراکه ایران جزو پنج کشور نخست دنیا از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند است. همچنین رشد جمعیت کشور ۱.۲۴ درصد و رشد جمعیت سالمندان ۴.۴۸ درصد است؛ بنابراین سرعت رشد جمعیت سالمندان بیش از چهار برابر رشد کل جمعیت کشور است. پیشبینی میشود در فاصله سالهای ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲ پنجره جمعیتی کشور بسته شود و تعداد سالمندان از جمعیت جوان پیشی بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بحران سالمندی یک موضوع اجتماعی است، گفت: این موضوع همه ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و اگر از هماکنون برای آن طراحی و برنامهریزی نکنیم، با سالمندی مخاطرهآمیز مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به همپوشانی سالمندی و معلولیت افزود: حدود ۲۶۰ هزار نفر از سالمندان دارای معلولیت هستند و ۲۲ درصد افراد دارای معلولیت را سالمندان تشکیل میدهند.
افزایش سالمندان تنها زنگ خطر جدید
رئیس سازمان بهزیستی کشور به افزایش پدیده سالمندان تنها اشاره کرد و گفت: ۷۷ هزار سالمند زن سرپرست خانوار تنها داریم و در حال مواجه شدن با پدیده سالمندان تنها هستیم. ۵۱ هزار زن سالمند تنها نیز تحت پوشش برنامههای توانمندسازی قرار دارند. همچنین نرخ درگیری افراد غیرسالمند با نگهداری از سالمندان ۱۸ درصد است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ سالمند، ۱۸ نفر از افراد غیرسالمند درگیر نگهداری از آنها میشوند.
وی افزود: در کنار این مسئله، ۶۵ درصد افراد نگرانی ذهنی درباره سالمندی را تجربه میکنند و نگرانیهای فیزیکی و مالی نیز در این زمینه وجود دارد.
۶۰ درصد سالمندان مستمریبگیر بهزیستی نیستند
حسینی با اشاره به وضعیت حمایتهای مالی از سالمندان گفت: ۶۰ درصد سالمندان تحت پوشش مستمری نیستند؛ به این معنا که از هر ۱۰ سالمند، ۶ نفر تحت پوشش مستمری قرار ندارند.
وی همچنین با اشاره به کاهش وضعیت درآمدی سالمندان پس از ۷۰ سالگی افزود: با عبور از ۷۰ سالگی، وضعیت درآمدی سالمندان کاهش پیدا میکند؛ بهطوری که میانگین دهک درآمدی افراد ۶۰ تا ۷۰ ساله ۵.۷۶ و میانگین دهک درآمدی افراد بالای ۷۰ سال، ۴ است و این افراد به سمت فقر حرکت میکنند. در ۳۰ استان کشور، میانگین دهک سالمندان پایینتر از میانگین دهک کل جمعیت است.
حسینی شاخص درآمدی سالمندان را ۷۰ درصد و شاخص دارایی آنها را ۴۵ درصد عنوان کرد و گفت: پس از ۷۰ سالگی افت شاخصهای اقتصادی سالمندان بیشتر میشود. همچنین ۹ درصد سالمندان از یک بیماری خاص رنج میبرند و ۵۰ درصد مستمریبگیران سالمند سازمان بهزیستی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند.
رونمایی از سند اشتغال سالمندی در آینده نزدیک
حسینی از رونمایی سند اشتغال سالمندی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این سند مشخص میشود سالمندان در چه مشاغلی میتوانند به کار گرفته شوند و جوانانی که در حوزه سالمندی فعالیت میکنند نیز در چه حوزههایی امکان اشتغال خواهند داشت. همچنین جایزه ملی سالمندی به ۱۰ سالمند موفق و بانشاط در حوزههای مختلف اهدا میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای اشتغال سالمندان گفت: سال گذشته ۱۳ هزار فرصت شغلی برای سالمندان ایجاد کردیم. ۲۷۵۰ مرکز سلام محله راهاندازی شده و در ۴۵۰ مرکز نیز پاتوق مهر و گفتوگو ایجاد شده است که سالمندان در این مراکز دور هم جمع میشوند، گفتوگو میکنند و آموزشها و مهارتهای لازم برای حفظ سلامت را دریافت میکنند. در این مراکز غربالگری آب سیاه انجام شده و ۲۰ هزار عینک نیز بهصورت رایگان در اختیار سالمندان قرار گرفته است.