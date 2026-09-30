طرح شناسنامه دار کردن زمین‌ها و محصولات خام کشاورزی، در همایش توجیهی فعالان بخش کشاورزی استان همدان تشریح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در این همایش با اشاره به الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد سامانه ملی رهگیری محصولات کشاورزی گفت: با راه‌اندازی این سامانه، شناسنامه محصولات صادر و به‌صورت برچسب قابل ردیابی روی محصولات درج شده است.

احمد حق‌پژوه همچنین با اشاره به ممنوعیت صادرات هرگونه محصول کشاورزی بدون شناسنامه، افزود: شناسنامه محصول در قالب یک کد دوبعدی یا (کیو آر کد) بر روی محصول نصب می‌شود، تا کشاورز بتواند محصول خود را به بازار‌های داخلی و خارجی برای صادارت معرفی کند و مردم هم بتوانند به‌سادگی اصالت و سلامت آن را رصد و کنترل کنند.

او با اشاره به اینکه، آیین نامه اجرایی این قانون ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد تصریح کرد: ۶ ماه فرصت تدوین دستورالعمل و فرایند اجرایی و ایجاد سامانه را داشتیم و سامانه‌ای ایجاد شده که می‌تواند اطلاعات ۱۳۰ میلیون محصول و ۴ میلیون و سیصد هزار بهره‌بردار را در خود جای دهد.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: کشاورزان با داشتن پروانه شغلی که از اتاق اصناف کشاورزی می‌گیرند، با پرداخت ۷ درصد و کمک ۲۰ درصدی دولت زیر پوشش بیمه قرار گیرند.

احمد حق‌پژوه با اشاره به اجرای این طرح از مهر ۱۴۰۴ افزود: در صورت حمایت از کشاورزان و بهره‌مندی کشاورزان از مزایای این طرح تا دو سال آینده اطلاعات این سامانه تکمیل شود.

او از شناسایی بیش از ۲۹۰ هزار واحد بهره‌بردار کشاورزی در کشور خبر داد و تصریح کرد: سامانه شناسنامه‌دار کردن محصولات فرایند تکمیلی این طرح است که از دو ماه گذشته فعالیت آن آغاز شده و تاکنون محصولات هزار واحد کشاورزی در سامانه (یکتا. مجد. آی آر) شناسنامه دار شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هم با اشاره به اینکه استان همدان با یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۴ و ۶ دهم میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کند، گفت: در طرح شناسنامه دارد کردن محصولات کشاورزی تاکید بر محصولات سیر، سیب زمینی و گلخانه‌ای است.

حمزه خانجانی افشار به تولید ۵۳ هزار تن سیر در استان اشاره کرد و افزود: در این طرح محصولات سیر و سیب زمینی ویژه استان همدان هستند.

او همچنین از فعالیت ۱۲۰ هزار کشاورز در استان همدان خبر داد و تصریح کرد: تاکنون شناسنامه ۸ هزار و ۵۰۰ محصول در استان صادر شده است.