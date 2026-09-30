به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس ، به نقل از شبکه تلویزیونی ب اف‌ ام، اعتراضات دانش آموزی در فرانسه شدت گرفته‌اند و اموال عمومی و نیرو‌های پلیس هدف حملات هستند.

اعتراضات در اطراف دبیرستان‌ها شدت بیشتری گرفته است و تاکنون ۴۰۰ مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتند، دانش آموزان نسبت به کمبود منابع و غیبت معلمان معترض هستند، در این درگیری‌ها، پلیس تاکنون ۴۴۰ نفر را با خشونت دستگیر کرده است.

معترضان پرتابه‌هایی به سمت پلیس پرتاب کردند، سطل‌های زباله سوزانده شده، اموال عمومی آسیب دیده و مأموران پلیس در حین دستگیری افراد متخلف هدف پرتاب سنگ قرار گرفتند.

ادوار ژفری، وزیر آموزش ملی فرانسه گفت: این خشونت‌ها قابل توصیف نیست، در دموکراسی، در بخش خدمات عمومی ما، هیچ چیز نمی‌تواند این اقدامات را توجیه کند.

بسیاری از دانش آموزان معترض گفته اند: ما اینجا نیستیم که همه چیز را بی دلیل نابود کنیم. اگر اینجا هستیم، دقیقاً برای این است که بگوییم دیگر هیچ چیز در سیستم آموزش و پرورش کار نمی‌کند و یا سی و پنج دانش‌آموز در اتاقی که گاهی اوقات بسیار کوچک است - واقعاً غیرممکن است، به هم برخورد می‌کنند.

اوضاع در بوردو نیز متشنج است، حیاط مدرسه سنت کاترین. (قوطی‌های آئروسل زیر پای آتش‌نشانانی که نزدیک است آتش بگیرند، منفجر می‌شوند. در رن نیز، تنش‌ها در حال افزایش است، زیرا به نظر می‌رسد اعتراضات در حال گسترش است. در لیون، هم خمپاره‌های آتش‌زا به سمت پلیس شلیک می‌شود.

در چند روز اخیر، ۴۱۶ مدرسه به دلیل محاصره مختل شدند و ۳۳۸ مدرسه نوبت عصر هم درگیر هستند. در مارسی، در اکثر موارد، تظاهرات بدون حادثه در حال برگزاری است. اما هر جا که اغتشاشات چند برابر شود، هزینه‌ها شروع به افزایش می‌کند. در منطقه ایل-دو-فرانس، حدود بیست دبیرستان آسیب دیده‌اند. به گفته والری پِکرس، رئیس منطقه، خسارت وارد شده، در حال حاضر به ۲۰۰ هزار یورو می‌رسد.

دستگیری ۴۴۰ تن در فرانسه همزمان با تظاهرات در شهر‌های مختلف؛ ده‌ها نفر هم زخمی شدند.

دولت فرانسه بر خلاف معمول، شمار مامورانی را که برای برخورد با تظاهرکنندگان معترض اعزام کرده بود اعلام نکرده است.