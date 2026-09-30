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معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و تابآور در صنعت گردشگری گفت: برای مدیریت گردشگری در شرایط مختلف، از جمله دوره جنگ و دوره صلح، سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری تدوین و منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنیبندپی در آئین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان، گردشگری را صنعتی زنجیرهساز و یکی از ابزارهای مهم انتقال ثروت دانست و اظهار کرد: آثار و پیامدهای توسعه گردشگری صرفا به افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال محدود نمیشود، بلکه این صنعت میتواند در تقویت اقتصاد محلی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقای سلامت روان، تقویت امنیت و حتی گسترش فرهنگ صلح نقشآفرین باشد.
او اصفهان را نگین تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران و یکی از کانونهای مهم گردشگری سلامت کشور توصیف کرد و افزود: تنوع کمنظیر ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی، درمانی و انسانی این استان، امکان آن را فراهم کرده است که گردشگری به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی اصفهان تبدیل شود؛ با این حال میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری اقتصادی و اجتماعی از این ظرفیتها همچنان فاصله قابل توجهی وجود دارد.
ضرورت عبور از گردشگری تکمقصدی و حرکت به سمت مدیریت مقصد
معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه گردشگری اصفهان نباید در چند بنای تاریخی و مقصد شناختهشده خلاصه شود، تصریح کرد: لازم است مزیتهای هر شهرستان و منطقه بهصورت دقیق شناسایی و متناسب با هویت، ظرفیت و بازار هدف آنها، محصولات متنوع گردشگری طراحی و عرضه شود.
محسنیبندپی ادامه داد: گردشگری فرهنگی و مذهبی، گردشگری سلامت، آبدرمانی و تندرستی، طبیعتگردی، گردشگری روستایی و عشایری و همچنین خدمات مرتبط با سالمندان از جمله حوزههایی است که میتواند به تنوعبخشی به سبد محصولات گردشگری و توزیع متوازن منافع اقتصادی این صنعت در سطح استان کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از «معرفی جاذبه» به «مدیریت مقصد» گفت: آینده گردشگری در گرو آن است که هر منطقه بر اساس هویت، ظرفیت طبیعی و فرهنگی، بازار هدف و مزیت رقابتی خود، برنامه مشخص و قابل اجرا داشته باشد.
معاون گردشگری کشور افزود: تکمیل زنجیره خدمات از حملونقل و اقامت تا پذیرایی، خرید، سرگرمی و طراحی تجربه گردشگر، شرط افزایش ماندگاری گردشگر، ارتقای کیفیت سفر و افزایش درآمد مقصد است.
اصفهان ظرفیت تبدیلشدن به مقصد بینالمللی گردشگری سلامت را دارد
محسنیبندپی گردشگری سلامت را یکی از مزیتهای مهم اصفهان دانست و اظهار کرد: زیرساختهای درمانی، ظرفیتهای تخصصی و اقداماتی که در این حوزه انجام شده است، این امکان را برای اصفهان فراهم کرده که خدمات گردشگری سلامت را در ابعاد بینالمللی ارائه کند.
او گردشگری سلامت و گردشگری زیارت را از جمله حوزههایی عنوان کرد که به دلیل ویژگیهای تخصصی، فرهنگی و معنوی خود، حتی در شرایط دشوار نیز ظرفیت حفظ جریان سفر را دارند و افزود: توسعه این حوزهها میتواند به تقویت بازار گردشگری خارجی، افزایش مدت اقامت و ارتقای پایداری صنعت گردشگری کمک کند.
گردشگری در مسیر فناوری، هوش مصنوعی و مدیریت هوشمند
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: آینده گردشگری بدون استفاده از ظرفیتهای دیجیتال، هوش مصنوعی و بازطراحی شیوههای معرفی، بازاریابی و ارائه خدمات قابل تصور نیست.
وی افزود: این مسیر در اصفهان با همکاری معاونت گردشگری، مدیریت استان و فعالان بخشخصوصی در حال پیگیری است و باید به سمت ایجاد مقصدهای هوشمند و نظامهای یکپارچه ارائه خدمات حرکت کرد.
محسنیبندپی تاکید کرد: گردشگری امروز باید مجموعهای منسجم از تجربه، خدمت، دسترسی، اقامت، خرید، سرگرمی و تعامل فرهنگی را در اختیار گردشگر قرار دهد.
تجربه جنگ باید به سرمایهای برای تابآوری گردشگری تبدیل شود
معاون گردشگری کشور با اشاره به تجربه فعالان گردشگری اصفهان در دوره جنگ اظهار کرد: اصفهان در خط مقدم صحنههای نبرد و دفاع کشور قرار داشت، اما فعالان گردشگری با پایداری، تابآوری و استمرار فعالیت اجازه ندادند چرخه این صنعت متوقف شود.
او ادامه داد: همکاری میان دولت، بخشخصوصی، انجمنها و تشکلهای حرفهای در آن شرایط، زمینه استمرار ارائه خدمات را فراهم کرد و این تجربه باید مستندسازی و به بخشی از نظام مدیریت بحران در صنعت گردشگری تبدیل شود.
محسنیبندپی از تدوین و انتشار «سند راهبردی اقدامات ویژه معاونت گردشگری» خبر داد و گفت: در این سند برای وضعیتهای مختلف، از جمله دوره جنگ و دوره صلح، سناریوها و اقدامات اجرایی ویژه پیشبینی شده است تا صنعت گردشگری در مواجهه با بحرانها، از آمادگی، انعطافپذیری و توان واکنش بیشتری برخوردار باشد.
وی با اشاره به گزارش فعالان صنعت گردشگری افزود: از مردادماه، ضریب اشغال تختهای اقامتی در برخی مراکز از ۷۵ تا ۸۰ درصد عبور کرده است، آماری که نشان میدهد حتی در شرایط دشوار نیز تقاضای سفر و فعالیت گردشگری در کشور استمرار داشته است.
رویداد گردشگری زمانی موفق است که به اقتصاد مقصد متصل شود
معاون گردشگری کشور تحریک تقاضای سفر را یکی از محورهای اصلی برنامههای گردشگری داخلی دانست و گفت: در هفته گردشگری امسال رویدادهای متعددی در سراسر کشور برگزار میشود، اما اثربخشی هر رویداد باید با شاخصهایی مانند میزان جذب گردشگر، افزایش مدت اقامت، رونق کسبوکارهای محلی و تقویت اقتصاد مقصد سنجیده شود.
محسنیبندپی با اشاره به تجربه برگزاری جشنواره غذا در اصفهان اظهار کرد: چنین تجربههایی میتواند مبنای طراحی رویدادهای آینده قرار گیرد و تدوین تقویم سالانه رویدادها نیز میتواند جریان سفر به اصفهان را از مناسبتهای محدود خارج و در طول سال توزیع کند.
سرمایهگذار گردشگری، شریک توسعه مقصد است
وی حمایت عملی از سرمایهگذاران گردشگری را یکی از الزامات توسعه این صنعت دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری در گردشگری با انگیزه کسب منفعت اقتصادی انجام نمیشود و بسیاری از سرمایهگذاران این حوزه، دغدغه ایجاد اشتغال، توسعه مقصد و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران را دارند.
معاون گردشگری کشور افزود: سرمایهگذار گردشگری باید با احترام، تسهیل امور و کاهش موانع اداری مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه، در نهایت به توسعه مقصد، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی منجر خواهد شد.
محسنیبندپی درباره اختلاف برداشتهای موجود در زمینه معافیت مالیاتی فعالان گردشگری نیز گفت: موضوع مربوط به ماده ۸۳ مطرح شده و رئیسجمهوری دستور داده است سازوکار لازم برای بررسی و حل این مسئله شکل گیرد تا قانون در حوزه گردشگری بهصورت مؤثر و نهادینه اجرا شود.
او نقش بخشخصوصی، انجمنها، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، مؤسسات آموزشی، اقامتگاههای بومگردی و مجتمعهای بینراهی را در توسعه گردشگری تعیینکننده دانست و تاکید کرد: گردشگری بدون مشارکت واقعی و مؤثر این مجموعهها نمیتواند به ظرفیت اصلی خود دست پیدا کند.
اصفهان میتواند پیامآور صلح و امنیت ایران باشد
معاون گردشگری کشور در پایان، اصفهان را یکی از ویترینهای اصلی تمدن و فرهنگ ایران دانست و گفت: این استان میتواند در دیپلماسی گردشگری، نماینده چهره فرهنگی ایران و پیامدهنده صلح، آرامش و امنیت کشور به جهانیان باشد.
وی تاکید کرد: حفظ و تقویت این جایگاه نیازمند برنامهریزی مستمر، توسعه بازارهای جدید، بهرهگیری از فناوری، حمایت از سرمایهگذاری و هماهنگی میان وزارت میراثفرهنگی، مدیریت استان، ادارهکل میراثفرهنگی، شهرداریها و بخشخصوصی است.
محسنیبندپی خاطرنشان کرد: آینده گردشگری اصفهان در گرو آن است که ظرفیتهای پراکنده استان به زنجیرهای منسجم از تجربه، خدمت، سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شود، زنجیرهای که همزمان بتواند اقتصاد مقصد را تقویت کند، تابآوری صنعت را افزایش دهد و جایگاه اصفهان را در بازارهای ملی و بینالمللی گردشگری ارتقا بخشد.