پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر» با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری این شهرستان روزهای هشتم و نهم مهرماه در میرآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، فرماندار میرآباد گفت: آیین افتتاحیه دومین جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر»، عصر امروز چهارشنبه با حضور مدیران استانی و شهرستانی، باغداران، صنعتگران و اهالی این شهرستان برگزار میشود.
سیدحسام الدین بابگوره از برگزاری چندین پنل تخصصی با حضور اساتید برجسته باغبانی برای ارتقای دانش باغداران این شهرستان در این جشنواره خبر داد و افزود: غرفههایی از محصولات تبدیلی انگور از جمله میوژاو، دوشاب و کشمش دایر شود.
وی با بیان اینکه جشنواره انگور سیاه فرصتی مغتنم برای معرفی سایر جاذبههای گردشگری این منطقه نیز به شمار میرود، از علاقهمندان و بویژه اصحاب رسانهها دعوت کرد تا در این جشنواره حضور فعال داشته باشند.
فرماندار میرآباد با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید انگور سیاه (رهشه) در آذربایجانغربی است، گفت: شهرستان میرآباد در مجموع دارای بیش از سه هزار هکتار تاکستان انگور سیاه است که به صورت دیم کشت شده و به طور میانگین هشت تا ۱۰ تن محصول از هر هکتار آن برداشت میشود.
بابگوره ادامه داد: در حاشیه این نمایشگاه یک تور گردشگری جهت بازدید از پل تاریخی قلاتآسیان برای گردشگران نیز دایر است.