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برنامههای «کشیک سلامت»، با بررسی جایگاه و عملکرد ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی و «تهران ۲۰» با تشریح برتری ایران در تنگه هرمز و چالشهای صنعت لوازم خانگی، از شبکههای سلامت و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر ابوالقاسمی، دبیر ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی جایگاه و عملکرد این ستاد میپردازد.
در این برنامه، جایگاه و عملکرد ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی و موضوعات مرتبط با فعالیتهای این ستاد مورد بررسی و گفتوگو قرار می گیرد.
«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی ساعت ۲۰ زنده از شبکه سلامت پخش می شود.
تشریح دست برتر ایران در تنگه هرمز و چالشهای صنعت لوازم خانگی، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«بهنام سعیدی»، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در میز «تهران، ایران، جهان» به بررسی دست برتر ایران در تنگه هرمز و عدم پذیرش این واقعیت توسط آمریکا خواهد پرداخت.
همچنین در میز «فرصت»، «اکبر پازوکی»، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و رئیس کمیسیون لوازم خانگی اتاق اصناف ایران، به بررسی حمایت از زنجیره تولید در صنعت لوازم خانگی و وضعیت تأمین کالا توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.