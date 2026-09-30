برنامه‌های «کشیک سلامت»، با بررسی جایگاه و عملکرد ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی و «تهران ۲۰» با تشریح برتری ایران در تنگه هرمز و چالش‌های صنعت لوازم خانگی، از شبکه‌های سلامت و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر ابوالقاسمی، دبیر ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی جایگاه و عملکرد این ستاد می‌پردازد.

در این برنامه، جایگاه و عملکرد ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های این ستاد مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار می گیرد.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی ساعت ۲۰ زنده از شبکه سلامت پخش می شود.

تشریح دست برتر ایران در تنگه هرمز و چالش‌های صنعت لوازم خانگی، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«بهنام سعیدی»، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در میز «تهران، ایران، جهان» به بررسی دست برتر ایران در تنگه هرمز و عدم پذیرش این واقعیت توسط آمریکا خواهد پرداخت.

همچنین در میز «فرصت»، «اکبر پازوکی»، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و رئیس کمیسیون لوازم خانگی اتاق اصناف ایران، به بررسی حمایت از زنجیره تولید در صنعت لوازم خانگی و وضعیت تأمین کالا توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.