پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه این استان بسیار زیاد به منابع آب زیرزمینی وابسته است، گفت: با اجرای طرحهای شبکه فاضلاب، تصفیه خانه و تولید پساب توسط صنایع مصرف آب از سفرههای زیرزمینی کاهش پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، حسین امامی از تخصیص ۸۵ درصد منابع عمرانی این شرکت در سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور، از جمله مسائل ناشی از جنگ، سال گذشته از نظر تخصیص منابع عمرانی، یکی از سالهای مناسب برای شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بود.
وی افزود: سال گذشته پروژههای متعددی در حوزه مخازن آب اجرا و به بهرهبرداری رسید و اکنون نیز حدود ۷۰ هزار مترمکعب مخزن در دست ساخت است که بخش قابل توجهی از آنها در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: حجم مخازنی که در حال ساخت است، معادل حدود ۱۲ درصد کل مخازنی است که طی بیش از سه دهه گذشته در استان احداث شده است؛ و این موضوع نشاندهنده حجم بالای عملیات عمرانی در بخش تأمین و ذخیره آب است.
امامی با اشاره به پروژههای روستایی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه در بخش روستایی اجرا شد و در هفته دولت نیز بیش از ۱۲۰ روستا از پروژههای آبرسانی بهرهمند شدند.
وی ادامه داد: برنامهریزی شده است با ادامه این روند و تکمیل پروژههای در دست اجرا، بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی استان طی دو سال آینده از زیرساختهای پایدار آب برخوردار شوند و تنش آبی در روستاهای استان کاهش یابد.
طبق گفته مسئولان شرکت آبوفاضلاب استان خراسان رضوی ۳۴ درصد مشترکان خانگی این استان خوشمصرف، ۴۳ درصد پرمصرف و ۱۱ درصد نیز بسیار پرمصرف هستند.
امامی افزود: سال گذشته حدود ۵۷۰۰ مترمکعب تصفیهخانه فاضلاب برای استفاده تولید شد که میتوان از آن در بخشهای مختلف، از جمله مصارف صنعتی و فضای سبز استفاده کرد.
هدفگذاری برای افزایش پوشش فاضلاب
امامی با اشاره به وضعیت پوشش فاضلاب در خراسان رضوی گفت: در حال حاضر حدود ۳۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و با بهرهبرداری از پروژههای در دست اجرا، هدفگذاری شده است این میزان پیش از پایان برنامه به ۵۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن در حوزه فاضلاب استان افزایش یافته است، اظهار کرد: به طور متوسط سالانه حدود چهار هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش فاضلاب از سوی صنایع و مجموعههای معدنی استان انجام میشود.
کارشناسان و مسئولان حوزه آب استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بخش عمده نیاز آبی استان همچنان از طریق منابع زیرزمینی تأمین میشود، بر ضرورت تغییر الگوی مصرف در بخش صنعت و استفاده حداکثری از پسابهای تصفیهشده تأکید دارند.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب استان خراسان رضوی ضمن بیان اینکه با تشدید تنش آبی در این استان و کاهش مستمر سطح سفرههای زیرزمینی، طرحهای جایگزینی منابع آب برای صنایع با هدف کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: درحال حاضر برای تولید ۲۵ میلیون مترمکعب پساب با صنایع مختلف قرارداد بسته شده است که پیشبینی میشود این عدد به ۳۰ میلیون مترمکعب برسد.
وی تشریح کرد: به همان مقداری که به صنایع تحویل داده شود، برداشت از سفرههای زیرزمینی کاهش پیدا میکند.
امامی بیان کرد: استان خراسان رضوی به دلیل شرایط اقلیمی، با محدودیت جدی در منابع آب سطحی روبروست و مدیریت بهینه منابع موجود به یکی از اصلیترین اولویتهای توسعه پایدار استان تبدیل شده است.