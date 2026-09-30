نظرات، پیشنهاد‌ها و مشکلات طلاب از طریق کمیسیون‌های تخصصی مرکز بررسی و در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری و حل‌وفصل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان در این دیدار با اشاره به جایگاه علم و دانش گفت: خداوند متعال را شاکر باشید که در مسیر علم‌آموزی قرار گرفته‌اید و توفیق کسب علم دین را دارید تا بتوانید در مسیر هدایت و خدمت به مردم گام بردارید.

حجت‌الاسلام دکتر فتح‌اللهی افزود: در ارزش و جایگاه علم همین بس که نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، آیات سوره مبارکه «علق» بود و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت علم و دانش در معارف اسلامی است.

وی با اشاره به نقش علما و بزرگان حوزه در هدایت جامعه چنین بیان کرد: علما و بزرگان همواره چراغ هدایت جامعه را روشن نگه داشته‌اند و با حضور مؤثر خود، در تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه جریان‌ساز بوده‌اند.

حجت‌الاسلام دکتر فتح‌اللهی در ادامه با ارائه گزارشی از خدمات مرکز خدمات حوزه‌های علمیه تصریح کرد: سرکشی از مدارس علمیه مشهد و شهرستان‌ها و دیدار با اساتید، مبلغین و طلاب مدارس، از برنامه‌های مرکز خدمات حوزه است و ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با طلاب می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در روند پیگیری و حل مشکلات آنان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: نظرات، پیشنهاد‌ها و مشکلات طلاب از طریق کمیسیون‌های تخصصی مرکز بررسی و در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری و حل‌وفصل می‌شود.

فتح‌اللهی همچنین بر ضرورت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به امتیازات و شئون حوزوی تأکید کرد و گفت: طلاب نسبت به ثبت و به‌روزرسانی امتیازات و شئون حوزوی خود در سامانه‌های مربوط و سامانه سخا اهتمام ویژه داشته باشند تا فرآیند ارائه خدمات با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.

در ادامه این دیدار، معاونان و مسئولان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان به ارائه گزارشی از خدمات و برنامه‌های حوزه‌های تخصصی خود پرداختند و طلاب نیز در بخش پرسش و پاسخ، مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند و موضوعات مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

دیدار با امام جمعه و تکریم معمرین شهرستان و بازدید از زمین موقوفه حوزه علمیه از دیگر محور‌های این سفر یک روزه به فریمان بود.