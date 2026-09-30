به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: اردوی جهادی پزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی، آموزشی و مشاوره‌ای به اهالی محروم روستای حشمتیه برگزار شد.

دکتر نیکو افزود: سنجش فشارخون و قندخون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، زنان و زایمان، کلیه و مجاری ادرار، دندان پزشکی و عمومی از جمله خدماتی بود که به اهالی این منطقه ارائه شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.