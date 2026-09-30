فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس در یک ماه گذشته دو محموله سلاح و مهمات قاچاق را که از مرز‌های شرقی کشور به سمت استان اصفهان منتقل شده بود، کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند با اشاره به شرایط امنیتی کشور گفت: بیش از یک سال است که درگیر یک جنگ نابرابر در مقابل رژیم اسرائیل و همچنین آمریکا هستیم و دشمن به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند ناامنی‌هایی را در کشور جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در استان اصفهان، ایجاد کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در بخش‌های مختلف شهرستان‌ها، طرح‌های متعددی برای برخورد با قاچاقچیان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار دارد و این اقدامات به صورت مستمر دنبال می‌شود.

به گفته وی اخیراً در ماه گذشته، قاچاقچیان دو محموله سلاح و مهمات از مرز‌های شرقی کشور به سمت استان اصفهان منتقل کردند که موضوع به صورت دقیق دنبال و پیگیری شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در محموله قبلی بیش از ۷۵ قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شد و در محموله اخیر نیز بیش از ۴۹ قبضه سلاح به همراه اقلامی که در کنار این محموله قرار داشت، کشف و ضبط شد.

حسنوند اضافه کرد: در این رابطه چندین نفر از قاچاقچیان سلاح توسط مجموعه پلیس دستگیر شدند و چند دستگاه خودرو و وسیله نقلیه مورد استفاده در انتقال این محموله‌ها نیز کشف و ضبط شد.