شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید سند راهبردی ساماندهی فضا‌های زیرزمینی تهران، این سند را به عنوان مبنای اقدامات و برنامه‌های مرتبط با توسعه این فضا‌ها در پایتخت تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، سند راهبردی برنامه‌ریزی فضاهای زیرسطحی تهران را بررسی و تصویب کرد.

این سند پس از بررسی‌های تخصصی در کمیته فنی مشترک و بر اساس مصوبات مربوط، به تأیید شورای عالی رسید.

بر اساس مصوبه جدید، سند راهبردی، چارچوب برنامه‌ریزی و مدیریت فضاهای زیرسطحی پایتخت را مشخص می‌کند.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای اجرا و انعکاس در برنامه‌های عملیاتی به استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ شده است.

این تصمیم، مبنایی برای هماهنگی دستگاه‌های مسئول در برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای زیرسطحی شهر تهران خواهد بود.