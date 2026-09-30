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شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تأیید سند راهبردی ساماندهی فضاهای زیرزمینی تهران، این سند را به عنوان مبنای اقدامات و برنامههای مرتبط با توسعه این فضاها در پایتخت تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، سند راهبردی برنامهریزی فضاهای زیرسطحی تهران را بررسی و تصویب کرد.
این سند پس از بررسیهای تخصصی در کمیته فنی مشترک و بر اساس مصوبات مربوط، به تأیید شورای عالی رسید.
بر اساس مصوبه جدید، سند راهبردی، چارچوب برنامهریزی و مدیریت فضاهای زیرسطحی پایتخت را مشخص میکند.
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای اجرا و انعکاس در برنامههای عملیاتی به استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ شده است.
این تصمیم، مبنایی برای هماهنگی دستگاههای مسئول در برنامهریزی و بهرهگیری از ظرفیت فضاهای زیرسطحی شهر تهران خواهد بود.