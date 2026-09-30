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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: همزمان با آغاز فصل فعالیت زنبورداران در مناطق کنارخیز، ۲ هزار زنبوردار مهاجر از نقاط مختلف کشور برای بهرهگیری از ظرفیتهای این پوشش گیاهی در تولید عسل کُنار به این استان کوچ میکنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ابوتراب نکیسا اظهار کرد: استان بوشهر با بیش از ۵۰ هزار هکتار درخت کُنار و تولید سالانه بیش از سه هزار تن عسل کنار توسط زنبورداران بومی و مهاجر، از مناطق مهم تولید این محصول در کشور به شمار میرود.
وی افزود: عسل کنار بوشهر بهدلیل کیفیت مطلوب و عطر و طعم ویژه، در بازارهای داخلی و خارجی از بازارپسندی مناسبی برخوردار است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به ثبت نشان جغرافیایی عسل کنار کشور به نام استان بوشهر، یادآور شد: این نشان با نام تجاری «GI۱۴۳» در سال ۱۳۹۸، با همکاری تشکلهای زنبورداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.
نکیسا گفت: برداشت عسل کنار در مناطق کنارخیز استان، بیشتر از آبان آغاز میشود و تا اوایل آذر ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ورود زنبورداران مهاجر به استان بهطور معمول در سه مرحله انجام میشود، گفت: مرحله نخست از اواسط شهریور، مرحله دوم پس از نخستین بارندگیها و مرحله سوم از ابتدای فصل زمستان است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی بوشهر ادامه داد: زنبورداران مهاجر در این دوره بیشتر در مناطق کنارخیز و عرصههای کوهستانی و دشتی شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی، جم و دیر مستقر میشوند.
وی بیان کرد: حضور زنبورداران مهاجر در کنار زنبورداران بومی، زمینه بهرهگیری از ظرفیت پوشش گیاهی کنار را فراهم میکند و در افزایش تولید عسل، رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با زنبورداری و توسعه این بخش در استان اثرگذار است.