ایمنسازی ۵ پیچ خطرناک جاده کریک ـ بیاره ـ سیسخت با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان
محور کریک ـ بیاره ـ سیسخت، جاده اصلی استان اصفهان را به شهر سیسخت، مرکز شهرستان دنا، متصل میکند.
رسولی افزود: این جاده از نظر ایمنی دارای پیچهای بسیار خطرناکی بود و در قسمتهایی از آن در زمستان و فصل بارش، ریزش گلولای و سنگ داشتیم و در مجموع این محور مقداری ناایمن بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه در دهه فجر سال ۱۴۰۳، در دولت وفاق ملی، بحث ایمنسازی این مسیر را آغاز کردیم و طرح توسط استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کلنگزنی شد و طرح آغاز شد.
فرماندار دنا گفت: عملیات آسفالت این طرح در حال انجام است.
وی افزود: در این طرح پنج پیچ خطرناک را با ۳۶ هزار مترمکعب خاکبرداری ایمنسازی کردیم، ۷۰۰ متر دیوار حائل اجرا شد و ۱۶۳ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت انجام میگیرد.
رسولی اعتبار این پروژه را بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع هماستانی و هم کشوری است که توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام گرفت.
وی افزود: در این طرح نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز همراهی داشتند و مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، مدیر راهداری شهرستان و مجموعه عوامل اجرایی در روند اجرای پروژه همکاری کردند.
فرماندار دنا ادامه داد: طرح بهجز روزهای بارندگی که در سال گذشته داشتیم، متوقف نشد و عملیات اجرایی آن ادامه پیدا کرد.
رسولی گفت: تقریباً در کمتر از یک سال و نیم، این طرح به مراحل پایانی رسیده و اکنون عملیات آسفالت مسیر در حال انجام است.
وی با اشاره به اهمیت این مسیر افزود: این مسیر جاده اصفهان را به مرکز شهرستان متصل میکند و همچنین مسیر ارتباطی بخش پاتاوه و سایر روستاهای شهرستان دنا با مرکز استان را تسهیل میکند.
فرماندار دنا گفت: گردشگران، رانندگان و مسافرانی که از این مسیر تردد میکنند، انشاءالله از این به بعد با مسیری ایمنتر روبهرو خواهند بود.
رسولی افزود: به امید خدا این طرح در راستای کاهش تصادفات و افزایش کیفیت مسافرتها و ایمنی مردم که از این مسیر تردد میکنند، آماده شده و تقدیم مردم خواهد شد.