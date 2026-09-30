محور کریک ـ بیاره ـ سی‌سخت، جاده اصلی استان اصفهان را به شهر سی‌سخت، مرکز شهرستان دنا، متصل می‌کند.

ایمن‌سازی ۵ پیچ خطرناک جاده کریک ـ بیاره ـ سی‌سخت با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان

ایمن‌سازی ۵ پیچ خطرناک جاده کریک ـ بیاره ـ سی‌سخت با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی، فرماندار شهرستان دنا گفت: محور کریک ـ بیاره ـ سی‌سخت، جاده اصلی اصفهان را به شهر سی‌سخت، مرکز شهرستان دنا، متصل می‌کند.

رسولی افزود: این جاده از نظر ایمنی دارای پیچ‌های بسیار خطرناکی بود و در قسمت‌هایی از آن در زمستان و فصل بارش، ریزش گل‌ولای و سنگ داشتیم و در مجموع این محور مقداری ناایمن بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در دهه فجر سال ۱۴۰۳، در دولت وفاق ملی، بحث ایمن‌سازی این مسیر را آغاز کردیم و طرح توسط استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی کلنگ‌زنی شد و طرح آغاز شد.

فرماندار دنا گفت: عملیات آسفالت این طرح در حال انجام است.

وی افزود: در این طرح پنج پیچ خطرناک را با ۳۶ هزار مترمکعب خاکبرداری ایمن‌سازی کردیم، ۷۰۰ متر دیوار حائل اجرا شد و ۱۶۳ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت انجام می‌گیرد.

رسولی اعتبار این پروژه را بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل منابع هم‌استانی و هم کشوری است که توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام گرفت.

وی افزود: در این طرح نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز همراهی داشتند و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، مدیر راهداری شهرستان و مجموعه عوامل اجرایی در روند اجرای پروژه همکاری کردند.

فرماندار دنا ادامه داد: طرح به‌جز روز‌های بارندگی که در سال گذشته داشتیم، متوقف نشد و عملیات اجرایی آن ادامه پیدا کرد.

رسولی گفت: تقریباً در کمتر از یک سال و نیم، این طرح به مراحل پایانی رسیده و اکنون عملیات آسفالت مسیر در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر افزود: این مسیر جاده اصفهان را به مرکز شهرستان متصل می‌کند و همچنین مسیر ارتباطی بخش پاتاوه و سایر روستا‌های شهرستان دنا با مرکز استان را تسهیل می‌کند.

فرماندار دنا گفت: گردشگران، رانندگان و مسافرانی که از این مسیر تردد می‌کنند، ان‌شاءالله از این به بعد با مسیری ایمن‌تر روبه‌رو خواهند بود.