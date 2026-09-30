همزمان با گشایش بیست‌ونهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از توانمندی واحد‌های دانش‌بنیان استان در حوزه تولید محصولات ساختمانی و عمرانی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جریان افتتاح بیست‌ونهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان از چند واحد دانش‌بنیان استان بازدید کرد.

غزال راهب در این بازدید، کیفیت محصولات تولیدی و ظرفیت علمی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهان را مورد بررسی قرار داد.

وی فعالیت تولیدکنندگان دانش‌بنیان در تأمین نیازهای طرح‌های عمرانی کشور را در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی حائز اهمیت دانست.

راهب آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را برای ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی به این واحدها اعلام کرد.

وی حمایت از توانمندی‌های داخلی و کاهش نیاز به منابع ارزی برای تأمین محصولات مورد نیاز صنعت ساختمان را از اهداف این همکاری‌ها عنوان کرد.