نخستین نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با سرمایه‌گذاری سه میلیارد تومان در تبریز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، توجه به مسائل زیست‌محیطی و کمک به مدیریت ناترازی انرژی را در کنار مأموریت اصلی این مجموعه مورد تأکید قرار داد.

علی‌اکبر سلمانی اظهار کرد: بنیاد شهید به عنوان نهادی برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت، خود را موظف به پیشگامی در عرصه‌های مختلف می‌داند و در کنار خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، حفظ محیط زیست و کمک به رفع ناترازی انرژی را نیز دنبال می‌کند.

وی افزود: راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی اقدامی عملی در همین مسیر است و نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در کنار وظایف اصلی خود، در حل چالش‌های کلان کشور نیز نقش داشته باشند.

سلمانی این طرح را فراتر از یک اقدام فنی دانست و گفت: این طرح نمادی از مدیریت جهادی و بهره‌وری سبز در نظام اداری استان است و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و پیوستن به شبکه سراسری صنعت برق باشد.

مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور ایثارگران نیز از اجرای این طرح در بنیاد شهید استان استقبال کرد و آن را اقدامی در کمک به تأمین برق پایدار دانست.

عبدالرزاق میراب اظهار کرد: بنیاد شهید آذربایجان شرقی از دستگاه‌های فعال در زمینه همکاری برای رفع ناترازی انرژی است و با درک شرایط کشور، برای استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌قدم شده است.

وی بر ضرورت مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی استان در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود دیگر ادارات استان نیز با الگوبرداری از این اقدام، برای تولید انرژی پاک و کمک به تأمین برق پایدار وارد عمل شوند.