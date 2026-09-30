به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات ورزش‌های همگانی شهرستان بیضا گفت: همایش پیاده روی خانوادگی با حضور جمعی از رزمندگان شرکت کننده در تجمعات خیابانی در این شهر برگزار و در پایان لوازم ورزشی و کارت هدیه به قید قرعه بین شهروندان توزیع شد.

زارع افزود: این برنامه ورزشی با همکاری ستاد مردمی بعثت، ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، اداره صمت، پایگاه مقاومت شهدای روستای تنگ خیاره و اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.