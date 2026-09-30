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۸ مهرماه برابر با ۳۰ سپتامبر روز جهانی ناشنوایان است که به این بهانه مراسمی برای گردهمایی دانش آموزان ناشنوا در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ در این مراسم دانش آموزان با اجرای برنامههای متنوع مثل سرود و نقالی ضمن گرامیداشت روز جهانی ناشنوا، با اجرای دکلمهای از شهدای میناب هم یاد کردند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در این مراسم گفت: با پیشرفت علم پزشکی دانش آموز ناشنوا در این استان نداریم و فقط دانش آموزان دارای ناهنجاری شنوایی داریم که علاوه بر رفع نیازهای آموزشی آنها، خدمات حمایتی گفتار درمانی و کاردرمانی هم به آنها ارائه میشود.
محمدی افزود: توانمندیهای افراد ناشنوا سرمایهای اجتماعی است که باید با برنامهریزیهای منسجم، فرصتهای بیشتری برای مشارکت و حضور فعال آنان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی فراهم شود.
در حال حاضر در استان همدان ۲۵۰ دانش آموز دارای ناهنجاری شنوایی و کاشت حلزون در مدارس عادی و ویژه تحصیل میکنند.