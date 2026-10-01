به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این طرح‌ها شامل برقراری ارتباطات و اینترنت پهن باند در زیست کره توران پارک ملی کویر زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، توسعه فیبر نوری در قالب پروژه توسعه ارتباطات روستایی (تار) به وسعت ۸۰ کیلومتر، تامین ارتباط و اینترنت ۲۱ روستا از طریق نصب و راه اندازی ۱۵ ایستگاه تلفن همراه روستایی و ارتقا فناوری ایستگاه تلفن همراه، راه اندازی ۲ ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم، راه اندازی ارتقا تکنولوژی و تعویض دکل ۲۷ ایستگاه تلفن همراه شهری، توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کار‌ها (FTTX)، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم، ارتقا فناوری ۱۶ ایستگاه تلفن همراه نسل سوم به نسل چهارم، راه اندازی و تجهیز باجه بانکی روستایی در گرمسار و باجه شهرک صنعتی سمنان، توسعه فیبرنوری سیستم‌های انتقال توسعه سوئیچ توسعه دیتا، توسعه ساختمان، پاور و تاسیسات، خرید تجهیزات و خدمات فاز ۲ توسعه شبکه IP ملی فاز سوم توسعه و ارتقاء پایداری شبکه انتقال، بروز رسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل خرید تجهیزات و خدمات است.

این طرح ها به صورت همزمان با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای اداری سمنان به بهره برداری رسید

هاشمی در شورای اداری با قدردانی از تعامل نزدیک محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در پیشبرد برنامه‌های ارتباطی استان بیان کرد: حمایت نمایندگان استان و پیگیری و مطالبه‌گری آنان نیز در این مسیر نقش داشته و موجب شده است استان سمنان در شاخص‌های مختلف حوزه ارتباطات در شمار استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وضعیت پوشش روستایی استان سمنان در قالب طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO) گفت: امیدواریم تا پایان سال همه تکالیف برنامه‌ای در استان محقق شود و در این بخش، سمنان جلوتر از برنامه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برنامه توسعه ارتباطات روستایی استان با جدیت دنبال می‌شود و تلاش این است که تکالیف تعیین‌شده در این بخش تا پایان سال به‌طور کامل محقق شود.

وی درباره توسعه فیبر نوری در شهر‌های استان نیز بیان کرد: وضعیت سمنان در این بخش مطلوب است و اپراتور‌های مختلف حوزه ارتباطات ثابت اقدامات خود را در موعد مقرر انجام داده‌اند و توسعه این زیرساخت همچنان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه فناوری اطلاعات گفت: مجموع شرکت‌هایی که در حوزه تولید محتوا و خدمات فناوری در استان فعالیت دارند، متناسب با جمعیت سمنان، این استان را در شمار استان‌های شاخص کشور قرار داده است و این ظرفیت نیز در حال حرکت به سمت توسعه بیشتر است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات می‌تواند زمینه تقویت فعالیت شرکت‌های فناور و خدمات مرتبط با اقتصاد دیجیتال را در استان فراهم کند.