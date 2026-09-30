به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسمی با حضور دبیر کارگروه گندم، آرد و نان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران، مسئولان شهرستانی غله تعدادی از موتوربرق‌های تأمین‌شده از محل تسهیلات اختصاص‌یافته به واحدهای نانوایی بابل تحویل نانوایان شد.

سید محمد جعفری دبیر کارگروه گندم، آرد و نان در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران در تأمین منابع مورد نیاز برای تجهیز نانوایی‌ها، گفت: در مرحله نخست با حمایت و پیگیری ایشان، ۵ میلیارد تومان یارانه برای تسهیلات تجهیز نانوایی‌ها اختصاص یافت و پرداخت شد که زمینه بهره‌مندی تعدادی از واحدهای نانوایی را از این تسهیلات فراهم کرد.

وی افزود: در ادامه این حمایت‌ها، استاندار مازندران اختصاص یارانه جدید برای تأمین موتوربرق و تجهیزات دوگانه‌سوز نانوایی‌ها را نیز در حال پیگیری دارد که امیدواریم این حمایت نیز محقق شود و زمینه تجهیز تعداد بیشتری از نانوایی‌های استان فراهم شود.

جعفری با تأکید بر اینکه تجهیز نانوایی‌ها به موتوربرق و تجهیزات دوگانه‌سوز، در راستای افزایش آمادگی این واحدها برای استمرار فعالیت در شرایط مختلف انجام می‌شود، افزود: در کنار تأمین تجهیزات برق اضطراری، تأمین سیلندر گاز نیز از الزامات مهم آمادگی نانوایی‌ها برای فصل سرد سال است و با توجه به احتمال ناترازی گاز در زمستان، فراهم بودن سوخت دوم نانوایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای استمرار فعالیت این واحدها در شرایط مختلف پیش‌بینی شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین گندم مورد نیاز استان نیز گفت: تأمین گندم مورد نیاز استان تا پایان سال انجام شده و در این زمینه دغدغه‌ای نداریم؛ بنابراین محدودیتی برای تولید و تأمین آرد مورد نیاز مردم وجود ندارد و باید با پیش‌بینی تمهیدات لازم، اجازه ندهیم شرایط جوی یا ناترازی انرژی موجب اختلال در تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران شود.

در ادامه، هادی امیری مسئول نمایندگی غله شهرستان بابل نیز با اشاره به روند تجهیز نانوایی‌های شهرستان، گفت: با احتساب موتوربرق‌های تحویل‌شده در این مراسم، تعداد واحدهای نانوایی مجهز به موتوربرق در شهرستان بابل به حدود ۵۰۰ واحد رسیده است که نشان‌دهنده روند مناسب تجهیز نانوایی‌های شهرستان برای افزایش آمادگی و استمرار فعالیت در شرایط اضطراری است.