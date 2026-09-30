به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امین میرزازاده کشتی‌گیر فرنگی ایران در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در مرحله فینال با رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان کشتی گرفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به سود میرزازاده به پایان رسید. او اولین مدال طلای کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورد. میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در نیمه نهایی با نتیجه یک بر یک مقابل منگ از چین به پیروزی رسید.

پیش از این محمدجواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم دیگر نمایندگان کشتی فرنگی ایران بودند که هر دو با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند. فرخی در شرایطی مقابل شمیل اوژایف حریف قزاقستانی خود شکست خورد که او کمتر از یک ماه دیگر در وزن ۸۲ کیلوگرم نماینده کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.