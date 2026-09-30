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«عملیات هادال»، «میراث آتش نشان»، «داستان پدربزرگ»، «در دام افتاده»، «ب مثل باز»، «کهکشان شگفت انگیز»، «قلب طلایی»، «در میان گرگ ها» و «توپ پرنده»، فیلم های جدیدی هستند که این هفته از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آخرین شکوفه پاییزی»، «کمالالملک»، «خودکار عطری»، «دار و دسته پیرزن ها»، «تحت حمایت»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «پسر منو ندیدین؟»، «بحران»، «تنگنا»، «شنود ۳»، «نبرد پانفیلوف»، «عبور»، «افسانه ایلیا» و «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳»، دیگر فیلم های هستند که پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مهر از تلویزیون پخش می شوند.
شبکه یک
فیلم سینمایی جدید «عملیات هادال» به کارگردانی «دانته لام»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۲۳:۳۰ پخش می شود.
در این فیلم با بازی شوان هوانگ، یوش یو و عادل علی خواهیم دید: در آیندهای نزدیک، یک سکوی دریایی چین پس از کشف یک وسیله نظامی ناشناس در اعماق آب، هدف حمله گروهی از مزدوران قرار میگیرد. نیروی دریایی چین، تیم ویژه جیائولونگ را برای مقابله با مهاجمان اعزام میکند و در جریان عملیات مشخص میشود تهدید بسیار بزرگتر از یک حمله ساده است. اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد یک زیردریایی فوقپیشرفته دشمن در حال آمادهسازی عملیاتی محرمانه علیه شهرهای ساحلی جنوبشرقی چین است. چین زیردریایی پیشرفته لونگ جینگ را به همراه نیروهای جیائولونگ برای پیدا کردن و متوقف کردن آن اعزام میکند. دو طرف در اعماق دریا وارد نبردی سنگین با اژدرها، کمینها و عملیات نیروهای ویژه میشوند و تعقیب دشمن آنها را تا منطقهای خطرناک و مملو از آتشفشانهای زیرآبی میکشاند که ...
فیلم سینمایی «آخرین شکوفه پاییزی» به کارگردانی «حسین تبریزی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.
در آیندهای نزدیک، یک سکوی دریایی چین پس از کشف یک وسیله نظامی ناشناس در اعماق آب، هدف حمله گروهی از مزدوران قرار میگیرد. نیروی دریایی چین تیم ویژه «جیائولونگ» را برای مقابله با مهاجمان اعزام میکند و در جریان عملیات مشخص میشود تهدید بسیار بزرگتر از یک حمله ساده است. اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد یک زیردریایی فوقپیشرفته دشمن در حال آمادهسازی عملیاتی محرمانه علیه شهرهای ساحلی جنوبشرقی چین است. چین زیردریایی پیشرفته «لونگ جینگ» را به همراه نیروهای جیائولونگ برای پیدا کردن و متوقف کردن آن اعزام میکند. دو طرف در اعماق دریا وارد نبردی سنگین با اژدرها، کمینها و عملیات نیروهای ویژه میشوند و تعقیب دشمن آنها را تا منطقهای خطرناک و مملو از آتشفشانهای زیرآبی میکشاند. در نهایت مأموریت به یک نبرد بزرگ در اعماق اقیانوس تبدیل میشود که هدف آن متوقف کردن زیردریایی دشمن و جلوگیری از اجرای حمله علیه چین است. این فیلم به زندگی شهید دکتر مجید شهریاری، استاد دانشگاه و دانشمند علوم و فناوری هستهای کشورمان میپردازد که با تلاش و فعالیتهای خستگی ناپذیر در دانشگاه و همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران در صدد ارتقای این بخش و خدمت به علوم پزشکی است. در این مسیر همسرش به او کمک فراوانی میکند که ...
کاوه خداشناس، زهرا سعیدی، سپیده خداوردی و مهدی صبایی در فیلم تلویزیونی «آخرین شکوفه پاییزی» نقشآفرینی کردهاند.
شبکه دو
فیلم سینمایی جدید «میراث آتش نشان» به کارگردانی «جیمز لی و فرانک سی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی بن امیر، ناس تی، هنلی هی، هریر عثمان و امر الفین؛ درباره عامِر آتشنشانی جوانی است که پس از مرگ دوست و استادش اِدی در یک عملیات اطفای حریق، با ترس و عذاب وجدان دست و پنجه نرم میکند. او که به خاطر مرگ ادی خود را نیز مسئول میداند، مدتی از کار کنار گرفته و نزد پدربزرگش میرود تا بتواند شرایط روحی اش را بازیابد. پس از مدتی بودن در کنار پدربزرگ، عامر که پدرش نیز آتش نشان بوده و در این راه جانش را فدا کرده، دوباره به ارزشهای انسانی و اخلاقی شغلش رجوع کرده و تصمیم میگیرد کارش را از سر بگیرد، اما ...
فیلم سینمایی جدید «داستان پدربزرگ» به کارگردانی «دَمه کاروکاسکی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی آنتی لیتیا، پترا فری و ماری پرانکوسکی؛ درباره گرامپ روایت پدربزرگی است که حین انجام کار در مزرعه اش آسیب دیده و جهت درمان ناچار به سکونت درخانه عروس و پسرش میشود. او دارای اخلاقی گاها تند و خودخواهانه است. باعث اختلاف عروسش لیزا با او و همسرش هِسو شده است؛ که از جمله این اختلافات میتوان به برهم خوردن قرار داد کاری لیزا با شرکایش اشاره کرد، اما پیرمرد که قصد کمک به عروسش را داشته ناخواسته باعث میشود که عروسش قهر کند و از خانه به هتل نقل مکان کند. پسر هم در ابتدا با مشکلاتی با پدرش مواجه میشود، اما هر چقدر در کنار هم میمانند متوجه میشوند که این در کنار هم بودن به آرامش آنها میتواند کمک کند. سرانجام پدربزرگ متوجه اشتباهاتش میشود و سعی در حل این مسائل کرده و در رفع اختلاف پسر و عروسش میکوشد، اما ...
شبکه سه
فیلم سینمایی «استریلتسوف» به کارگردانی «ایلیا اوچیتل»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی الکساندر پتروف، استاسیا میلوسلاوسکایا و الکساندر یاتسنکو خواهیم دید: ادوارد استرلتسوف در بیست سالگی به دلیل استعدادی که در فوتبال دارد توسط یکی از مربیهای سرشناس فوتبال شوروی به دنیای حرفهای فوتبال وارد میشود. او در ابتدا با یک تیم درجه چند شروع میکند، اما چیزی نمیگذرد که وارد تیم ملی میشود. اما او پسری خوشگذران و سرخوش است و لذا توسط اعضای حزب کمونیست تصمیم گرفته میشود که ...
فیلم سینمایی جدید «در دام افتاده» به کارگردانی «چی ژانگ»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ژانگ جینگچو، یو هائومینگ و وانگ ییژو؛ در سال ۱۹۹۵ میلادی در شهر دورافتاده مانگیا در شمال غربی چین روی میدهد. این شهر در مرز مغولستان و تبت است و نزدیکترین شهر به آن سیصد و پنجاه کیلومتر فاصله دارد. وضعیت بیابانی و وجود توفان شن باعث شده جمعیت کمی در آن زندگی کنند. در سالهای گذشته باند تبهکار رییس بی شان با کمک یک شرکت ساخت و ساز، اموال زیادی را در مکانهای مختلف شهر مدفون کردهاند. بی شان از زندان فرار میکند و با کمک اعضای باندش به مانگیا میآیند. افسر شیا رییس کلانتری شهر با همراهی دو پلیس دیگر میخواهند از مردم شهر دفاع کنند. در تقابل پلیس با تبه کاران دو افسر پلیس کشته میشوند. اما ...
شبکه چهار
فیلم سینمایی جدید «ب مثل باز» به کارگردانی «فیلیپا لوثورپ»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
فیلم با بازی کلیر فوی، دنیز گاف و برندن گلیسون؛ داستان واقعی هلن مکدانلد، زن ۳۷ سالهای را روایت میکند که پس از مرگ ناگهانی پدرش دچار فروپاشی عاطفی میشود. هلن برای فرار از سوگ، به علاقه قدیمیاش یعنی پرورش باز پناه میبرد. خیلی زود از کار، دوستان و خانواده فاصله میگیرد. به دانشگاه نمیرود، دانشجویانش را رها میکند، در آپارتمانی بههمریخته زندگی میکند و فقط با باز وقت میگذراند. هلن میپندارد با تمرکز کامل بر مِیبل (نام باز) میتواند از رنج خود فرار کند، اما هرچه بیشتر به پرنده وابسته میشود، بیشتر به ورطه افسردگی فرو میرود. با نزدیک شدن مراسم یادبود پدرش، هلن که متن سخنرانیاش را هم ننوشته، در آستانه فروپاشی قرار میگیرد. اما با مرور عکسها و خاطرات، حقیقتی تازه درباره پدر کشف میکند: برخلاف تصورش، پدر هیچگاه انسان بیتفاوتی نبود، او همیشه از طریق عکاسی میکوشید به زندگی، طبیعت و خانواده نزدیکتر شود و به آنها عمق ببخشد. این مسیر تازه او را تکان میدهد. هلن درمییابد که فرو رفتن در تنهایی و گریز از جهان، بیاحترامی به یاد پدر است. پس نخستین گام را برمیدارد: او بدون پرندهاش در مراسم حاضر میشود، سخنرانیاش را میخواند و ...
فیلم سینمایی «کمالالملک» به کارگردانی «زنده یاد علی حاتمی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.
این فیلم زندگی نقاش متبحر ایرانی، محمد غفاری معروف به کمال الملک را از زمان ورود به دربار ناصر الدین شاه تا زمان پهلوی اول، رضا خان و مرگش، به تصویر کشیده است و ...
زنده یاد جمشید مشایخی، زنده یاد عزتالله انتظامی، زنده یاد محمد علی کشاورز و علی نصیریان در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
شبکه تهران
پویانمایی سینمایی جدید «کهکشان شگفت انگیز» به کارگردانی «دیوید موچی فاست»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: جت و دوستاش، شاون، سیدنی و میندی، به یک کمپ فضایی میروند تا مهارتهاشون رو امتحان کنند. اما وسط راه، ساناسپات حیوان خانگی جت یک واکنش آلرژیکی عجیب پیدا میکند و خیلی خیلی کوچیک میشود. حالا تیم باید از کمپ بیرون بروند و داروی دِشرینکولوم را پیدا کنند، بدون این که میچل پسر زمینی که مدتهاست به آنها مشکوک است از ماجرا بو ببرد و بفهمد که آنها چه کاری انجام میدهند، اما ...
فیلم سینمایی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۰۹:۰۰ پخش میشود.
این فیلم درباره خانوادهای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش میخرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانوادهاش پای پیاده در نخلستانها راهی میشوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستاهای بین راه، زایمان میکند، اما در اثر استرسهای وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمیشود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر میرود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش میآورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ مینویسد پولش را فردا میآورم که ...
محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «قلب طلایی» به کارگردانی «ساگار»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی ایندرانس، کوتایام رامش و لئونا لیشوی خواهیم دید: ونون مرد جوانی است که در رستوران داری شکست خورده و سرمایه اش را از دست داده است و به تعداد زیادی بدهکار است از جمله به مادر همسرش. خانواده همسرش از او میخواهند که به جای قرضشان مراسم نامزدی خواهر همسرش را در خانه اش بگیرد. ونون هر کاری میکند نمیتواند پول جور کند و به پیشنهاد توتی یک دوست قدیمی از جواهر فروشی که مرد خوش قلبی به نام راما نگهبان انجاست دزدی میکنند. آنها با ریختن مواد بیهوشی در غذای راما باعث بیهوشی او میشوند و دزدی میکنند. راما برای برگرداندن آبرویش به دنبال دزدان میگردد و متوجه میشود که ونون و توتی دزدی را انجام دادهاند ولی ...
شبکه نمایش
فیلم سینمایی «دار و دسته پیرزن ها» به کارگردانی «کنگ هیو جین»، پنج شنبه ۹ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی نا موون هی، کیم سو میو کیم هیو اوک؛ درباره سه پیرزن است که همسران خود را مدتی است از دست دادهاند، با جمع آوری پول و مجموع سرمایهشان، قصد دارند به مسافرتی تفریحی، سیاحتی به سواحل اقیانوس بروند. آنها برای ثبت نام در تور مراجعه مینمایند؛ ولی قبل از این که پول را به حساب بانک واریز نمایند، چند دزد با دستبرد به بانک، پول هایشان را میربایند و ...
فیلم سینمایی «تحت حمایت» به کارگردانی «مارتین کمپل»، پنج شنبه ۹ مهر ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
این فیلم با بازی مایکل کیتون، ساموئل ال. جکسون و مگی کیو؛ درباره مودی یک قاتل حرفهای است که در یک ماموریت در ویتنام دختری به نام آنی را که والدینش را کشته است با خود به لندن برده و او را تحت آموزش قرار میدهد و از وی یک قاتل حرفهای میسازد. مودی به طرز مشکوکی در خانه اش به قتل میرسد و آنی به دنبال یافتن ردی از قاتل که حدس میزند ادوارد هایز هدف آخرشان باشد به ویتنام برمی گردد. آنی توسط شخصی به نام دوکت دستگیر و زندانی میشود ولی موفق میشود که فرار کند ولی دوباره مورد حمله افراد دوکت قرار میگیرد و این بار آنی دوکت را میکشد. آنی توسط افراد ادوارد هایز مورد حمله قرار میگیرد و توسط مودی نجات مییابد و متوجه میشود که مودی نمرده است. مودی و آنی به صورت ناشناس در یک مهمانی سوری خیریه که توسط ادوارد هابز برگزار شده شرکت مینمایند و آنی سعی میکند که ادوارد را بکشد، مودی به اتاق مخفی ادوارد میرود و ...
فیلم سینمایی «پرواز را به خاطر بسپار» به کارگردانی «حمید رخشانی»، پنج شنبه ۹ مهر ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی خسرو شکیبایی، پردیس افکاری، فتحعلی اویسی، ژاله علو، رضا رخشانی، مینا لاکانی، آنیک شفرازیان و نرسی گرگیا خواهیم دید: خاطره، دختر پانزده ساله در روز تولدش ناپدید میشود و جشن تولد او به مجلس ماتم تبدیل میشود و ...
فیلم سینمایی جدید «در میان گرگ ها» به کارگردانی «مارک اوکانر»، پنج شنبه ۹ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
این فیلم با بازی لوک مک کیولان، آیدان گیلن، دانیل فی، مانکو اوکانر و جید جردن؛ درباره دنی مرد جوان بیخانمانی است که به دلیل اشتباهی در گذشته، خانواده اش از هم پاشیده، اما همچنان تلاش دارد روابط خوبی با پسرش، تدی داشته باشد. او از یک نوجوان بی خانمان با نام ویل حمایت میکند که تحت تعقیب یک دار و دسته مواد مخدر است. دنی در حمایت از ویل، پاول سردسته این گروه را به قتل میرساند و ...
فیلم سینمایی «پسر منو ندیدین؟» به کارگردانی «جیم کلیف»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی سارا اسمیت، کاترین لاو هاکوئیست، جاناتا هاولی و کِیت توا؛ درباره کاترین گرین مادری است که به اتهامِ قتلِ غیرعمدِ نوزادِ ۲ ماهه اش به مدت ۱۲ سال در زندان بوده است. تنها مدرک دادگاه مبنی برای وارد آوردن این اتهام به کاترین، این است که او دچارِ بیماریای است به نامِ فراموشی گسسته که باعث میشود خیلی از اتفاقهای شب مفقود شدن نوزادش را به یاد نیاورد. حال پس از ۱۲ سال مسئولینِ عفو مشروط تصمیم میگیرند او را به مدت ۲ هفته در خانهای موقت در محله قدیمی که زندگی میکرده برگردانند تا در صورتِ عدم تخلف به خانهای دائمی منتقل شود. یکی از شروطِ پلیس این است که کاترین با شاهدهای پرونده اش که سالها پیش علیه اش شهادت دادهاند روبهرو نشود. ناتاشا که از ساکنین آن محل است داوطلبانه با پلیس همکاری کرده و مسئولِ مراقبت از کاترین در خانه موقت میشود و...
فیلم سینمایی «بحران» به کارگردانی «نیکلاس جارکی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
این فیلم با بازی آرمی همر، گری اولدمن، اوانجلین لیلی، گرگ کینر، میشل رودریگز، لوک ایوانز، لیلی رز دپ و ورونیکا فرس؛ درباره یکی از بزرگترین شرکتهای دارو سازی آمریکاست که داروی مسکنی میسازد که در خود مخدر بسیار خطرناک و پنهان دارد. یکی از اساتید داروساز دانشگاه طی آزمایشاتی به این موضوع پی میبرد و مقابل آن میایستد. مقامات دانشگاه و حتی دولت به شدت با وی مقابله میکنند و تمام مسئولیتهای وی را اخذ کرده از کار اخراج میکنند. اما او با علنی کردن این موضوع در رسانهها موفق میشود جلوی تولید این دارو را بگیرد...
فیلم سینمایی «تنگنا» به کارگردانی «علیرضا بذرافشان»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰ پخش میشود.
این فیلم درباره دو دوست قدیمی به نامهای هادی و پیمان است که پس از سالها دوری به یکدیگر میرسند، اما درگیر یک ماجرای پلیسی میشوند و ...
شهاب حسینی، نیما رییسی، جعفر دهقان، سروش صحت، رضا توکلی، صدرالدین حجازی، غزال نظر، حمیدرضا هدایتی، داریوش سلیمی، حسن تسعیری، رضا تهیدست، شهرام صمدی و محمد پناهی در فیلم سینمایی «تنگنا» نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «شنود ۳» به کارگردانی «فلیکس چونگ»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۲۳:۰۰ پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی لوئیس کو، شان لائو، دانیل وو و ژو ژان آمده است: در سال ۱۹۷۰ میلادی، دولت هنگ کنگ قانونی را به تصویب میرساند که بر اساس آن هر وارثی که در سرزمینهای جدید زمینی داشته باشد، میتواند بدون پرداخت هیچ مالیاتی به دولت، امتیاز ساخت خانه را بگیرد. از آن زمان، این کمکها تبدیل به یک کالا شدند که افراد قدرتمند این امتیازات را ارزان میخرند و سر مردم کلاه گذاشته و آنها را فقیرتر میکنند. ۴ برادر تمام ساخت و سازها را در اختیار خود گرفتهاند و رقیبان خود را حذف کردهاند و مردم از دست آنها عاصی هستند، اما کاری از دستشان بر نمیآید. فردی با کمک دوستانش و مردم دهکده تلاش میکند تا ...
شبکه افق
فیلم سینمایی «نبرد پانفیلوف» به کارگردانی «کیم دروژینین و آندری شالوپا»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی الکساندر اوستیگوف، یاکوف کوچرفسکی، عظمت نیگمانوف، اولگ فئودوروف و آلکسی موروزوف؛ درباره گروهی از سربازان شوروی در نبرد مسکو در سال ۱۹۴۱ است که در نزدیکی دوبوسکوفو مأمور دفاع در برابر پیشروی ارتش آلمان میشوند. آنها با وجود تعداد کم و کمبود تجهیزات، در برابر حملات پیاپی تانکهای آلمانی مقاومت میکنند و با استفاده از توپ ضدتانک، مین، نارنجک و فداکاری شخصی، تلاش میکنند خط دفاعی خود را حفظ کنند. بسیاری از سربازان کشته یا زخمی میشوند، اما ...
فیلم سینمایی «عبور» به کارگردانی «کمال تبریزی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰ پخش می شود.
در این فیلم خواهید دید: محسن محامدی، مسئول فرهنگی یک ادارة دولتی پس از شش سال جدایی از دوستش حسن سلطانی در پی او به جبهه میرود. جدایی چند ساله، بین آن دو شکاف فرهنگی به وجود آورده است، اما در جبهه روحیه محامدی تغییر میکند. در یک عملیات گشت و شناسایی همرزمان او از پا در میآیند و ...
سیدعلی اکبر اروعی، عبدالرضا آشتیانی، علی جلیلی باله، محسن عظیمی نیا، محمدهادی قمشی، نریمان شیری فرد، یوسف رضا رئیسی، حسین نیکخواه و زهره زارعی در فیلم سینمایی «عبور» ایفای نقش کردهاند.
شبکه کودک
پویانمایی سینمایی «افسانه ایلیا» به کارگردانی «ولادیمیر تاراپچین»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
داستان این انیمیشن درباره ایلیا پهلوانی بزرگ است که در سرزمینی زندگی میکند. دزدی به نام کیف وارد این سرزمین میشود و با قدرت سوت خود همه چیز را نابود میکند. اما نمیتواند حریف ایلیا بشود. ایلیا پهلوان بزرگ او را دستگیر میکند. اما وقتی میخواهد او را به دست شاه بسپارد او فرار میکند. شاه مغرور و حریص ایلیا را از قصر اخراج میکند و اسب ایلیا را هم از او میگیرد. ایلیا تصمیم میگیرد که دیگر هرگز به او کمکی نکند. بعد از آن راهزن سوت زن خزانه را خالی میکند و او هم فرار میکند. اما پادشاه متوجه میشود که او علاوه بر خالی کردن خزانه اسب ایلیا را هم دزدیده است و ...
فیلم سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدهاهایی که اسیر شدهاند را نجات میدهد. هیکاپ یاد حرف پدرش میافتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدهاها در آنجا هستند. در این هنگام بی دندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز میگذارند. در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده میبیند و فرار میکند. هیکاپ و استرید به دنبال بیدندان وارد دنیای پنهان میشوند و میبینند که بی دندان پادشاه آنجاست که ...
شبکه امید
فیلم سینمایی «زنگ آخر» به کارگردانی «زنده یاد شهرام عبدلی»، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: پسری نوجوان در جستجوی مادربزرگ خود که قبلا بازیگری معروف بوده است همیشه از مادرش که پزشک بیمارستان است پرس و جو میکند. پدرش نیز که مدیر عامل یک کارخانه اب معدنی در شهرستان است همیشه دور از خانه است. این پسر با دنبال کردن تلفنها و نامهها متوجه میشود مادربزرگش در یک خانه سالمندان بستری است و ...
زنده یاد شهرام عبدلی، نیلوفر شهیدی، حسن اسدی، سامان گوران و مینا جعفرزاده در فیلم تلویزیونی «زنگ آخر» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «توپ پرنده» به کارگردانی «مهران امروهی»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰ پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی وینی پاتاک، امروتا سوبهاش، سوار کمبل، آیوش پاتاک، اینامولحق، بریجندرا کالا و مظفر خان؛ داستان دو برادر جوان، شانو و بوا، است که در یک محله شلوغ و فقیرنشین در بمبئی زندگی میکنند. آنها پس از آشنایی با بدمینتون، شیفته این بازی میشوند؛ اما نه راکت دارند، نه تور و نه زمین مناسبی برای بازی. با کمک مادر و دختر عموی شان، تلاش میکنند از یک فضای متروکه و وسایل دورریختنی، زمین بازی خودشان را بسازند، اما برپایی یک میتینگ انتخاباتی در آن زمین و اعتراض اهالی به واسطه قطع شدن کابل برق باعث جمع آوری زمین بازی میشود. عموی بچهها که به عنوان پشتیبانی و تدارکات سینما کار میکند تصمیم میگیرد برادرزاده هایش را نیز مشغول به کار کرده تا درآمدی برای مخارج زندگی داشته باشند. سفر آنها برای حضور در یک پروژه سینمایی در یکی از باشگاههای ورزشی زندگی آنها را تغییر میدهد به طوری که مدرسه و باشگاه مذکور با دیدن استعداد و شرایط زندگی آنها حمایت کرده و ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «ذهن سفید» به کارگردانی «تیل شوِیگر»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۰:۳۰ پخش میشود.
در این فیلم با بازی دیتر هالروردن، تیل شوایگر، اما تایگر شوایگر و جانت هاین خواهیم دید: آماندوس پیرمردی دوست داشتنی است که پس از مرگ همسرش علائم آلزایمر در او ظاهر شده و برای همین به منزل پسر نیکو نقل مکان کرده. تیلدا نوه ده ساله آماندوس به او علاقه زیادی دارد و به سادگی با بیماری او کنار آمده، اما ساندرا همسر نیکو همیشه از کارهای او خشمگین میشود و نمیتواند حضور او را در خانه تحمل کند. نیکو که از جنگ همیشگی با همسرش خسته شده، تصمیم میگیرد او را به خانه سالمندان بسپارد، اما تیلدا که به بهبود او امیدوار است، تصمیم میگیرد با راهنمایی آماندوس راهی ونیز؛ شهری که آماندوس ماه عسلش را در انجا گذرانده شود و ...
شبکه فراتر (۴k)
پویانمایی سینمایی «پرندگان خشمگین» به کارگردانی «کلی کایتیس و فرگال ریلی»، پنج شنبه ۹ مهر ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهید دید: قرمز، چاک و بمب سه پرندهای هستند که برای نجات پرندگان از دست سبزالوها به کوهستان میروند تا پهلوان عقاب را پیدا کنند. در جزیرۀ پرندگان همه شاد و خوشحال هستند و در کنار هم با آرامش زندگی میکنند. اما قرمز از وضعیت خودش راضی نیست و همیشه خشمگین است. او که از کودکی تنها بوده و همیشه توسط دیگر پرندهها مسخره میشد، هر روز بیشتر از قبل عصبانی میشود. تا اینکه پرندهها تصمیم میگیرند او را به گروهی بفرستند که دست از رفتار خشنش بردارد. قرمز، در این گروه دو دوست پیدا میکند. چاک و بمب هر دو به دلیلی شبیه به او وارد این گروه شدهاند. در حالی که قرمز تمام تلاشش را میکند تا از گروه اخراج شود، سبزالوها که خوکهای سبز رنگی هستند به ...
فیلم سینمایی «مردان سیاهپوش بینالمللی» به کارگردانی «اف. گری گری»، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی کریس همسورث، تسا تامپسون، لیام نیسون، کمیل نانجیانی، ریف اسپال، ربکا فرگوسن و، اما تامپسون؛ روایتگر داستان گروه ویژهای از تیم مامورین ویژه لندن میباشد که وارد جریان یک پرونده جنایی اسرارآمیز میشوند که برای حل آن، مجبورند به سرتاسر دنیا سفر کنند و ...