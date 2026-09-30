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ترکیب داوران آثار کوتاه داستانی و مستند و همچنین آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حبیب احمدزاده، هادی آفریده و زیور حجتی داوری بخش آثار کوتاه داستانی و مستند این دوره از جشنواره را برعهده دارند.
همچنین در بخش آثار کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی، امیررضا معتمدی، بابک نکویی و پرستو علیعسگرنجاد آثار راهیافته به بخش مسابقه را داوری میکنند.
بر اساس این گزارش، حبیب احمدزاده نویسنده، فیلمنامهنویس و مستندساز است. «داستانهای شهر جنگی» و «شطرنج با ماشین قیامت» از آثار شناختهشده او در ادبیات داستانی است و فیلمنامه «اتوبوس شب» نیز از جمله آثار سینمایی او به شمار میرود. احمدزاده در حوزه مستندسازی نیز سابقه فعالیت دارد و «بهترین مجسمه دنیا» از آثار اوست.
هادی آفریده کارگردان و مستندساز است و ساخت مجموعهای از فیلمهای مستند و کوتاه را در کارنامه دارد. «فرزندان باغچهبان»، «نقل گردآفرید»، «کودکی رنگپریده»، «صورتخوانی» و «چنارستان» از جمله آثار او هستند.
زیور حجتی نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه است. فیلم کوتاه «ژیلهمو» از آثار اوست که در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت. او مربی هشتمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران بوده است.
در میان داوران بخش فیلمهای کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی نیز امیررضا معتمدی طراح و سرپرست جلوههای ویژه بصری سینما و تلویزیون است که علاوه بر راهبری جلوهای ویژه فیلمها و سریالهایی مانند «راه آبی ابریشم»، «مزار شریف»، «بارکد»، «یوسف پیامبر» و «در چشم باد»، در حوزه هوش مصنوعی تخصص دارد. او برای جلوههای ویژه «راه آبی ابریشم» سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است.
بابک نکویی طراح، انیماتور و کارگردان پویانمایی است. او طی سالهای فعالیت حرفهای خود در تولید و کارگردانی آثار متعدد پویانمایی حضور داشته و انیمیشن کوتاه «استریپی» به کارگردانی مشترک او در فهرست بلند بخش انیمیشن کوتاه جوایز اسکار قرار گرفته است. نکویی همچنین سابقه تدریس و داوری در حوزه پویانمایی را دارد.
پرستو علیعسگرنجاد نویسنده و فعال فرهنگی است و در حوزه ادبیات، نقد و معرفی آثار فرهنگی و موضوعات مرتبط با کودک و نوجوان فعالیت داشته است. آثار و نوشتههای متعددی از او در حوزه فرهنگ و ادبیات به ویژه در حوزه کودک و نوجوان منتشر شده است.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.