رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: وزارت اقتصاد با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی، استفاده مؤثرتر از ظرفیت بریکس و شانگهای و گسترش تبادلات تجاری و مالی را دنبال می‌کند.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، وزارت اقتصاد برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه دیپلماسی اقتصادی تدوین کرده است.

مهدی حیدری افزود: سفر وزیر اقتصاد به روسیه و هند در هفته‌های گذشته نیز در همین چارچوب انجام شد که نتایج خوبی به همراه داشت و این سفرها ادامه خواهد داشت.

حیدری، حضور مؤثرتر ایران در مجامعی مانند بریکس و شانگهای را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: اجلاس بریکس فرصت مناسبی برای گفت‌وگو و تعامل با کشورهای عضو این گروه است؛ کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را دربرمی‌گیرند.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در اجلاس اخیر بریکس، جلسات مؤثر و خوبی با وزرای اقتصاد کشورهای عضو برگزار شد و در سفر به هند نیز با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این کشور دیدار و گفت‌وگو داشتیم. در سفر به روسیه هم جلسات مناسبی با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این کشور برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت بانک توسعه جدید بریکس (NDB) گفت: این بانک مهم‌ترین ابزار مالی بریکس است و در سفر اخیر، جلسه بسیار خوبی با رئیس این بانک برگزار شد. موضوع حضور جمهوری اسلامی ایران در این بانک تقریباً نهایی شده و تنها برخی مراحل باقی مانده است.

حیدری تأکید کرد: در برنامه وزارت اقتصاد، استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بریکس و شانگهای، به‌ویژه در حوزه تجارت و تبادلات مالی، با هدف ایجاد افق‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود.