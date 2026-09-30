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گروههای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در شبانه روز گذشته به یاری ۱۱ حادثه دیده شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان گفت: در شبانهروز گذشته در مجموع هفت حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر گزارش شد که گروههای عملیاتی از پایگاههای مربوط به محل حوادث اعزام شدند.
محسن مؤمنی افزود: از این تعداد، چهار مورد مربوط به حوادث جادهای و سه فقره شامل فوریتهای پزشکی بوده است.
وی در خصوص وضعیت آسیبدیدگان ادامه داد: از مجموع ۱۱ نفر حادثه دیده، ۱۰ نفر مصدوم شدند و گروههای عملیاتی پس از ارزیابی صحنه و اقدامات پیشبیمارستانی، سه مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کرده و ۲ نفر دیگر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
مؤمنی با اشاره به پایگاههای درگیر در این حوادث گفت: گروههای امدادی مستقر در پایگاههای مهربین خمینیشهر، کوهپایه، کرکوند مبارکه، ازونبلاغ فریدونشهر، پلیس راه فلاورجان، زودان مبارکه و کرکس نطنز با حضور بهموقع در محل حوادث به یاری هموطنان شتافتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی استان و توجه به شرایط جوی و ترافیک جادهای، از هموطنان خواست:با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در صورت وقوع هرگونه حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد هلالاحمر) تماس بگیرند، تا امدادگران در کوتاهترین زمان برای کمک رسانی در محل حاضر شوند.