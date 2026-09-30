به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ضایعات هرس سالانه بوته‌های انگور به دلایل بهداشت باغ‌ها هر ساله سوزانده می‌شود که ظرفیت قابل‌توجهی به عنوان منابع سلولزی دارند.

بر این اساس، طرح تولید نئوپان از ضایعات کشاورزی به عنوان ایده‌ای نو مطرح و پتانسل اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت. با این ماده سلولزی با استفاده از دو سطح مصرف چسب ۱۰ و ۱۲ درصد از نوع اوره فرماالدئید و سه زمان پرس ۴، ۵ و ۶ دقیقه در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمون فاکتوریل اقدام به ساخت تخته‌های آزمایشگاهی گردید. خواص فیزیکی و مکانیکی آنها اندازه گیری شده و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته‌ها با افزایش مصرف چسب و زمان پرس در سطح معنی داری بهبود یافت. میزان مصرف چسب دارای رابطه خطی با میزان چسبندگی داخلی تخته‌ها بود. در شرایط مصرف چسب ۱۲ درصد و زمان پرس ۶ دقیقه، شرایط مطلوب چسبندگی داخلی تخته‌ها فراهم گردید. حداقل میزان واکشیدگی تخته‌های تولید شده در مقدار ۱۲ درصد مصرف چسب مشاهده شد. کلیه عملیات تحقیقاتی، آزمایشگاهی وتولید صنعتی آن توسط محققان بخش تحقیقات علوم و صنایع چوب موسسه تحقیقات جنگل و مرتع با موفقیت کامل در یک پروژه تحقیقاتی انجام گردید و نتایج حاکی از ظرفیت بالای این ضایعات در جهت اشتغالزایی و فراوری بهینه داشته و می‌تواند به اقتصاد انگور کمک شایانی بنماید.

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