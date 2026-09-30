در بازدید دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) مقرر شد به منظور عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه همکاری منعقدشده میان دو مجموعه، یک کارگروه مشترک تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با هدف تقویت تعاملات علمی، فرهنگی و فناورانه و در راستای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، از این مؤسسه بازدید کرد.

در این دیدار، بر اهمیت توسعه همکاری‌های میان‌نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات علمی و فرهنگی تأکید شد. مسئولان دو مجموعه با اشاره به نقش مؤسسات علمی و کتابخانه‌ها در گسترش فرهنگ مطالعه، ترویج دانش و تسهیل دسترسی جامعه به منابع اطلاعاتی، بر ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک تأکید کردند.

راهکارهای افزایش تعاملات علمی و فناورانه میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مؤسسه ISC مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد به منظور عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه همکاری منعقدشده میان دو مجموعه، یک کارگروه مشترک تشکیل شود.

این کارگروه با هدف شناسایی ظرفیت‌های همکاری، تدوین برنامه‌های اجرایی، پیگیری طرح‌های مشترک و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و زیرساختی دو مجموعه فعالیت خواهد کرد تا زمینه تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه فراهم شود.

مؤسسه ISC با برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته فناوری، پایگاه‌های اطلاعات علمی، سامانه‌های داده‌محور و تجربه گسترده در حوزه علم‌سنجی و پایش علم و فناوری، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه خدمات نوین علمی و اطلاعاتی در اختیار دارد.

از سوی دیگر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های فرهنگی کشور با گستره وسیع کتابخانه‌ها و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف جامعه، ظرفیت قابل توجهی برای ارائه و ترویج خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی دارد.

هم‌افزایی میان این دو مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد خدمات و محصولات جدید مبتنی بر فناوری، داده و محتوای علمی باشد و مسیر دسترسی آسان‌تر کاربران به منابع معتبر اطلاعاتی و فرهنگی را هموار کند.

بر همین اساس، با توجه به رشد زیرساخت‌های فناوری در مؤسسه ISC و ظرفیت‌های گسترده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آمادگی لازم برای طراحی و ارائه محصولات فرهنگی و علمی جدید به کاربران وجود دارد؛ محصولاتی که می‌تواند در حوزه‌هایی همچون دسترسی هوشمند به منابع، خدمات اطلاعاتی نوین، تحلیل داده‌های علمی و توسعه سواد اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مسئولان دو مجموعه همچنین بر استمرار ارتباطات کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود تأکید کردند تا همکاری‌های مشترک در مسیر تحقق اهداف علمی، فرهنگی و فناورانه کشور توسعه یابد.