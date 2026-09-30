استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، خواستار تقویت حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از این جامعه مولد و پیگیری مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در جلسه شورای عشایری استان که با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران برگزار شد با تأکید بر نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، حمایت از این جامعه مولد را ضروری دانست و بر فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی زندگی عشایری تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: عشایر قشری مولد و تولیدکننده هستند، اما جایگاه اقتصادی و تولیدی آنان متناسب با ظرفیت‌هایشان در برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

وی کاهش جمعیت عشایری را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه دانست و افزود: باید ابعاد اقتصادی زندگی عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های لازم برای حفظ و تقویت این جامعه انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش عشایر در تولید، تأمین امنیت غذایی و دفاع از مرزهای کشور گفت: روحیه ایثارگری، آزادگی و قهرمانی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد و زندگی عشایری به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی مستندسازی و معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از فرهنگ و فولکلور اصیل عشایری تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی از جمله تدوین کتاب و تولید آثار مستند درباره فرهنگ و سبک زندگی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد.

سرمست بر استفاده از ظرفیت جشنواره‌های مرتبط با جامعه عشایری برای معرفی توانمندی‌های این قشر نیز تأکید کرد و افزود: جشنواره سماق و زغال‌اخته و جشنواره عشایر و اسب‌سواری در کلیبر و ورزقان برگزار شده و این رویدادها ظرفیت مناسبی برای معرفی محصولات، توانمندی‌ها و فرهنگ جامعه عشایری هستند که باید تقویت شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری مشکلات عشایر در سطح استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در قبال جامعه عشایری وظایفی بر عهده دارند باید به تکالیف خود عمل کنند و مشکلاتی مانند آنتن‌دهی، بهداشت و درمان و تسهیلات عشایری باید به صورت موردی پیگیری و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از کاهش جمعیت عشایر آذربایجان شرقی از ۷۰ هزار به ۵۵ هزار نفر در سه سال خبر داد و بررسی علل این کاهش را خواستار شد.

بهنام رضوانی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد جمعیت عشایری استان در حوزه انتخابیه وی سکونت دارند و مسئولان استانی نیز توجه ویژه‌ای به مسائل این جامعه دارند. وی با اشاره به نقش عشایر در تولید و اقتصاد استان افزود: مسائل زیستی و معیشتی عشایر باید با نگاه ویژه دنبال شود و برای رفع مشکلات این جامعه تولیدکننده، حمایت‌های متناسب با شرایط آنان در نظر گرفته شود.

رضوانی کاهش جمعیت عشایری استان را هشداری جدی دانست و گفت: تسهیلات عشایری نباید مشابه تسهیلات سایر کشاورزان در نظر گرفته شود، چراکه بسیاری از عشایر فاقد اسناد رسمی یا شغل کارمندی برای ارائه ضمانت هستند.

وی در ادامه به مشکلات زیرساختی عشایر در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: بسیاری از قشلاق‌های عشایری از گاز برخوردار نیستند و با توجه به اینکه عشایر از تولیدکنندگان هستند، باید گازرسانی به قشلاق‌ها دنبال و موانع اجرای آن در سطح ملی برطرف شود.