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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر نقش سبک زندگی در سلامت قلب، کمتحرکی را یکی از مهمترین عوامل خطر قابل اصلاح دانست و گفت: فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و کنترل فشار خون، قند و چربی خون از مهمترین راهکارهای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کیوان سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و فوق تخصص جراحی قلب و عروق اظهار کرد: بیماریهای قلبی و عروقی تحت تأثیر عوامل مختلفی ایجاد میشوند و بخشی از عوامل خطر آنها با اصلاح سبک زندگی قابل کنترل و پیشگیری است.
وی افزود: کمتحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب، فشار خون بالا، اختلال در قند و چربی خون و استعمال دخانیات از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی هستند و افراد میتوانند با اصلاح بسیاری از این عوامل، نقش مؤثری در حفظ سلامت قلب خود داشته باشند.
سبحانیان با تأکید بر اهمیت فعالیت بدنی منظم گفت: مهمترین توصیه در زمینه پیشگیری از بیماریهای قلبی، خودداری از کمتحرکی است و افراد باید حداقل روزانه ۳۰ دقیقه پیادهروی یا فعالیت بدنی مناسب داشته باشند.
این فوق تخصص جراحی قلب و عروق ادامه داد: فعالیت بدنی منظم علاوه بر کمک به کنترل وزن، قند و چربی خون، میتواند در تنظیم فشار خون و کاهش استرس نیز مؤثر باشد؛ بنابراین بهتر است تحرک بدنی به بخشی از برنامه روزانه افراد تبدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت تغذیه در سلامت قلب تصریح کرد: مصرف سبزیجات تازه و داشتن رژیم غذایی متعادل از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است مصرف قند، نمک و چربیهای زیاد کاهش یابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین بر ضرورت خودداری از استعمال دخانیات تأکید کرد و گفت: سیگار و سایر محصولات دخانی از عوامل خطر مهم بیماریهای قلبی هستند و ترک مصرف آنها یکی از اقدامات مؤثر برای کاهش خطر بیماریهای قلبی و عروقی است.
سبحانیان کنترل منظم شاخصهای سلامت را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: افراد باید فشار خون، قند و چربی خون خود را بهصورت منظم بررسی و در صورت وجود اختلال، برای کنترل آن تحت نظر پزشک اقدام کنند.
وی مدیریت استرس را از دیگر موارد مؤثر در حفظ سلامت قلب عنوان کرد و اظهار داشت: افراد باید تا حد امکان از تنشهای قابل پیشگیری در محیط کار و خانواده دوری کنند و برای مدیریت استرس و فشارهای روانی، شیوههای مناسبی را در زندگی روزمره به کار بگیرند.
این فوق تخصص جراحی قلب و عروق در پایان خاطرنشان کرد: مراقبت از قلب نیازمند اقدامهای پیچیدهای نیست و مجموعهای از عادتهای ساده مانند پیادهروی روزانه، تغذیه سالم، پرهیز از دخانیات، کنترل فشار خون، قند و چربی خون و مدیریت استرس میتواند در حفظ سلامت قلب و کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی نقش داشته باشد.