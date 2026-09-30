مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به ارائه خدمات به ناشنوایان و کم‌شنوایان استان، از کاشت حلزون شنوایی به صورت رایگان برای ۱۰۴ نفر در استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان با اشاره به ۳۰ سپتامبر روز جهانی ناشنوایان و تعیین شعار «رسمیت زبان اشاره ایرانی، گامی برای عدالت ارتباطی» برای امسال اظهار کرد: آسیب شنوایی معلولیتی پنهان و دارای تأثیر‌های گسترده بر جنبه‌های مختلف رشد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی فرد و خانواده است؛ هرچه سن بروز آسیب شنوایی پایین‌تر باشد، میزان مشکلات عملکردی فرد بیشتر و جنبه‌های گسترده‌تری از فرایند رشد و تحول زبان و گفتار وی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: سازمان بهزیستی با اولویت قرار دادن برنامه‌هایی مانند غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان، تشخیص بهنگام و ارجاع به موقع، توانبخشی گفتاری و شنیداری، ارائه تجهیزات توانبخشی (سمعک)، کمک هزینه کاشت حلزون، تعمیر و تعویض قطعات پروتز کاشت، خدمات توانبخشی پس از کاشت، آموزش و مشاوره خانواده و آماده‌سازی کودک برای ورود به مهد و مدرسه، حامی کودکان دارای آسیب شنوایی و خانواده‌های آنان است.

کریمیان با اشاره به فعالیت مراکز غیردولتی توانبخشی آموزشی ویژه اختلال‌های شنوایی، بیان داشت: این مراکز با مجوز و نظارت سازمان و با حفظ محیط طبیعی مداخله در کنار خانواده، بر کیفیت و سرعت فرایند توانبخشی کودکان می‌افزایند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان درباره خدمات به ناشنوایان تصریح کرد: ارائه وسایل کمک توانبخشی مانند سمعک و باطری، پرداخت کمک هزینه کاشت حلزون، تعمیر و تعویض قطعات شنوایی، خدمات توانبخشی شامل تربیت شنیداری، گفتاردرمانی، مشاوره و روانشناسی، پرداخت مستمری، کمک هزینه دانشجویی و دانش‌آموزی، تربیت و اعزام مترجم زبان اشاره، استانداردسازی عناوین شایستگی شغلی، تأمین مسکن، اشتغال، غربالگری و مشاوره ژنتیک از جمله این خدمات است.

وی درباره اعتبارات سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، اعتبارات تخصیص‌یافته برای وسایل کمک توانبخشی ۲۲ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان بوده که صرف کمک هزینه سمعک و باطری سمعک شده و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای جبران هزینه تعمیر و تعویض قطعات کاشت حلزون به توانخواهان پرداخت شده است. برای کاندیدای موفق، کاشت حلزون رایگان انجام می‌شود و به دیگر مشمولان با سرانه ۱۲ میلیون تومان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

کریمیان ادامه داد: مرکز کاشت حلزون خوزستان از سال ۹۲ راه‌اندازی شده و تاکنون ۱۶۰۰ نفر تحت عمل کاشت قرار گرفته‌اند. در سال ۱۴۰۴، ۲۶۲ نفر از خدمات تعمیر قطعات و ۱۰۴ نفر از کاشت حلزون به صورت رایگان بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به وجود چهار مرکز خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی در استان خوزستان با ظرفیت ۱۸۰ نفر گفت: این مراکز در دزفول (طنین)، اهواز (تبسم و ترنم) و شوش (آواز) خدمات آموزشی و توانبخشی ارائه می‌دهند و راه‌اندازی یک مرکز ویژه در ایذه در دست اقدام است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان همچنین درباره اعزام مترجمان زبان اشاره نیز اظهار کرد: در سال گذشته ۶۹۸ میلیون تومان برای اعزام و تربیت مترجمان زبان اشاره اختصاص یافت و ۱۰۵۶ مورد اعزام مترجم برای رفع نیاز‌های ناشنوایان در سطح استان خوزستان انجام شد. همراهی مترجم در دادگاه و امور حقوقی، مراکز آموزشی و دانشگاهی، درمانی و مشاوره و حضور در جشنواره‌ها و همایش‌ها از جمله این خدمات است. تدوین دستورالعمل و پیگیری به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی نیز در دستور کار بهزیستی کشور قرار دارد.