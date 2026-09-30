به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری رزمایش بزرگ جان فدایان اصفهان، نصف جهان اعلام کرد: تاریخ پرافتخار اصفهان سرشار از جلوه‌های ماندگار ایمان، ایثار، مقاومت، همدلی و حضور مسئولانه مردم درعرصه‌های گوناگون انقلاب اسلامی است؛ مردمی که همواره در بزنگاه‌های مهم، وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشته‌اند و برگ‌های درخشانی از تاریخ این سرزمین را رقم زده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون در آستانه برگزاری رزمایش بزرگ جان فدایان اصفهان، بار دیگر میدان صحنه نمایش شکوه حضور و همدلی مردم ولایتمدار و انقلابی این استان خواهد بود؛ رزمایشی که جلوه‌ای از آمادگی، انسجام، اقتدار، همبستگی و روحیه ایثار و فداکاری مردم و نیرو‌های بسیجی اصفهان را به تصویر خواهد کشید.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان تأکید کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم دراین اجتماع بزرگ، افزون بر ایجاد جلوه‌ای ماندگار از وحدت و همدلی، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزش‌های ایثار، فداکاری، خدمت و مسئولیت پذیری اجتماعی خواهد بود.

در این بیانیه از مردم شریف اصفهان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بسیجیان، جوانان و نوجوانان، خانواده‌ها و همه اقشار مختلف مردم دعوت شده است با حضور پرشور و مسئولانه خود در این رزمایش بزرگ، جلوه‌ای باشکوه از همدلی، انسجام و وحدت مردم این دیار را به نمایش بگذارند.

این رزمایش روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مسیر اعلام‌شده برای حضور مردم، از میدان آزادی به طرف گلستان شهدا خواهد بود.