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فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف ۹۵ کیلوگرم تریاک خبر داد که بهصورت ماهرانهای در بطریهای داخل یک دستگاه کامیونت در محدوده کهریزک جاسازی شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی با تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان ری در راستای اجرای مأموریتهای محوله و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، حین اقدامات کنترلی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو به وجود مواد مشکوک در بخشهایی از کامیونت ظنین شدند و با بررسی قسمتهای مختلف، تعدادی بطری حاوی مواد مشکوک را که بهصورت ماهرانهای جاسازی شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: پس از بررسی اولیه، محتویات بطریها ماده مخدر از نوع تریاک تشخیص داده شد و در مجموع ۹۵ کیلوگرم تریاک از این خودرو کشف شد.
مافی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در این پرونده گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیونت توقیف و یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.