مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم از فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات دولتی به ۲۳ واحد تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: با رفع موانع تأمین وثیقه، روند بازسازی و بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم اظهار کرد: ۲۳ واحد تولیدی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم به‌طور کامل تخریب و متحمل خسارت‌های قابل توجهی شدند که با پیگیری استاندار قم و تیم اقتصادی استانداری، حمایت و بازسازی این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از موانع اصلی پرداخت تسهیلات یعنی تأمین وثیقه برطرف شده و بر این اساس، محل اجرای طرح واحد‌های آسیب‌دیده می‌تواند به‌عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته شود.

مدیرکل صمت قم ابراز امیدواری کرد با پرداخت تسهیلات دولتی، عملیات بازسازی این ۲۳ واحد با سرعت بیشتری انجام شود و واحد‌های آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

کریمی همچنین به بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اشاره کرد و گفت: مشکلات زیرساختی واحد‌های تولیدی، به‌ویژه در زمینه تأمین برق و گاز، همچنین مسائل بانکی و مالیاتی در این نشست بررسی و برای رفع آنها مصوباتی به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبات با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی، رفع موانع پیش‌روی فعالیت آنها و تداوم تولید در واحد‌های صنعتی استان قم اتخاذ شده است.