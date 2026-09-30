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دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی اجرای آییننامه جذب استعدادهای برتر معلمی در دانشگاه فرهنگیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلال موسویخطیر، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه این ستاد گفت: حدود سه سال پیش، «آییننامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزههای علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» به تصویب رسید و این آییننامه سال گذشته بعد از تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی برای نخستینبار به اجرا درآمد. در جلسه امروز نیز گزارش اجرای این مصوبه بررسی شد.
موسویخطیر با بیان اینکه هدف اصلی از تدوین این آییننامه، ایجاد مسیرهای متنوع برای شناسایی و جذب استعدادهای برتر معلمی است، گفت: لزوماً هر فردی که در آزمون کتبی عملکرد بهتری دارد، معلم بهتری نخواهد بود و به همین علت باید از راهکارهای دیگری برای شناسایی و جذب معلمان مستعد استفاده شود.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مقرر شد بخشی از فرآیند جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خارج از فرآیند آزمون سراسری و از طریق شناسایی استعدادهای برتر انجام شود تا بتوان این افراد را نیز به دانشگاه فرهنگیان جذب کرد.
وی با اشاره به نتایج اجرای نخستین دوره این آییننامه اظهار کرد: سال گذشته، از مجموع حدود ۲۴ هزار معلمی که دانشگاه فرهنگیان برای جذب در نظر گرفته بود، بیش از هزار نفر از مسیرهای پیشبینیشده در این آییننامه وارد فرایند جذب شدند.
موسویخطیر تصریح کرد: این افراد عمدتاً از میان استعدادهای برتر در حوزههایی بودند که به آنها اشاره شد؛ برای مثال، ورزشکارانی که در سطح ملی یا جهانی موفقیت کسب کردهاند، استعدادهای هنری، دینی و قرآنی و همچنین استعدادهای علمی که ممکن است در آزمون سراسری عملکرد برجستهای نداشته باشند، اما در المپیادهای ملی یا جهانی، از جمله المپیادهای ریاضی و فیزیک، رتبههای برتر کسب کردهاند.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه فرهنگیان با جدیت و اهتمام، این مصوبه را به خوبی اجرا کرده است و مقرر شد به زودی فراخوان مرحله دوم این طرح نیز اعلام شود تا فرایند جذب استعدادهای برتر برای امسال آغاز شود.
وی ادامه داد: این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برای نخستینبار به یک دانشگاه اجازه داده شده است تا در مقطع کارشناسی، بخشی از ظرفیت جذب خود را خارج از فرایند کنکور و از مسیر شناسایی استعدادهای برتر تأمین کند.
موسویخطیر با اشاره به آزمایشی بودن اجرای این آییننامه گفت: این آییننامه برای مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و پس از اجرای دوره دوم، آثار و نتایج آن بررسی میشود تا مشخص شود آیا به اهدافی که در زمان تصویب آییننامه دنبال میکردیم، دست یافتهایم یا به آنها نزدیک شدهایم. در صورت تحقق اهداف، این فرایند ادامه پیدا خواهد کرد.
موسویخطیر همچنین با اشاره به بررسی کارشناسی اساسنامه صندوق توسعه عدالت آموزشی گفت: در این جلسه مباحث کارشناسی مناسبی درباره اساسنامه مطرح شد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جلسه ستاد حضور داشتند، همچنین صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای مرتبط، دیدگاهها و نکات اصلاحی خود را مطرح کردند تا اساسنامه برای طی مراحل تصویب، از استحکام و جامعیت بیشتری برخوردار شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از اعمال اصلاحات لازم، این موضوع در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای معین قرار خواهد گرفت و انشاءالله پس از تصویب، برای اجرا ابلاغ میشود.
موسویخطیر با تأکید بر ماهیت دانشآموزمحور این صندوق گفت: رویکرد اصلی صندوق توسعه عدالت آموزشی، حمایت از دانشآموزان خواهد بود و مأموریت آن در امتداد و تکمیل اقدامات دولت در حوزه عدالت آموزشی تعریف میشود. هدف این است که دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان مناطق محروم و کمبرخوردار، از حمایتها و فرصتهای آموزشی مناسب برخوردار شوند و در چارچوب اصول بنیادین قانون اساسی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای تحقق عدالت آموزشی و حمایت از استعدادهای این مناطق فراهم شود.