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با اعلام سازمان لیگ بسکتبال، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور در هر دو بخش مردان و زنان ۱۲ مهر برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور در هر دو بخش مردان و زنان، یکشنبه ۱۲ مهر به صورت همزمان برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۱۴ در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک آغاز میشود.
برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مردان ۱۲ تیم به صورت رسمی اعلام آمادگی کردهاند. لیگ برتر بانوان هم با حضور ۱۰ تیم برگزار خواهد شد.