به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار؛ در شهریور ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۳.۶ درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است در شهریور ماه ۱۴۰۵ بخش­های زیر به ترتیب بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند:

"کالا‌ها و خدمات متفرقه" با تورم ماهانه ۸.۵ درصد، ۰.۴ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می­دهد.

"حمل و نقل" با تورم ماهانه ۷.۹ درصد، ۰.۶۶ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می­دهد.

"سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) " با تورم ماهانه ۵.۷ درصد، ۰.۲۸ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل می­دهد.

هم­چنین خلاصه اطلاعات به شرح جدول زیر است:

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