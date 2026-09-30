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مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در شهریورماه ۱۴۰۵ با افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷۲۹.۸ رسید؛ تورم نقطهبهنقطه در این ماه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار؛ در شهریور ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۲۹.۸ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۷۳.۶ درصد افزایش داشته است.
شایان ذکر است در شهریور ماه ۱۴۰۵ بخشهای زیر به ترتیب بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشتهاند:
"کالاها و خدمات متفرقه" با تورم ماهانه ۸.۵ درصد، ۰.۴ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل میدهد.
"حمل و نقل" با تورم ماهانه ۷.۹ درصد، ۰.۶۶ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل میدهد.
"سبزیجات (سبزیها و حبوبات) " با تورم ماهانه ۵.۷ درصد، ۰.۲۸ واحد درصد از تورم ماهانه را تشکیل میدهد.
همچنین خلاصه اطلاعات به شرح جدول زیر است: