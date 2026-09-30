مدیر کل هواشناسی خوزستان برای ساعات آینده وزش تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال گردوغبار محلی و موقتی و اوایل روز جمعه فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان به ویژه در نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی در حد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

وی افزود: روند کاهش دما طی امروز در استان تداوم خواهد داشت، سپس طی فردا افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای و روز‌های جمعه و شنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه به تدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق خواهد شد.

وی ادامه داد: از اوایل روز جمعه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اوایل روز دوشنبه سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق در مناطق شمالی، شمال غربی، شمال شرقی تا بخش‌های مرکزی و ارتفاعات استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال رگبار‌های نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

سبزه زاری می گوید: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان بیان داشت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۳.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۶.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.