دادستانی تهران در پی التهابات اخیر بازار ارز، به ضابطان قضایی دستور داد، با انجام کار دقیق اطلاعاتی و میدانی، عوامل اخلال در بازار ارز اعم از عوامل میدانی و فضای مجازی را شناسایی و با آنها برخورد جدی و قانونی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع التهابات اخیر بازار خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز می‌کنند.

به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

همچنین تأکید شده است؛ با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، به‌صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.