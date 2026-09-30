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در بازدید دادستان مرکز لرستان از زندان دورود، ۳۵ مددجو آزاد و به زندانیان واجد شرایط ۷ روز مرخصی اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند در بازدید میدانی از زندان شهرستان دورود، ضمن بررسی وضعیت قضایی مددجویان، از اعطای مرخصی ۷ روزه به زندانیان واجد شرایط و آزادی ۳۵ نفر از مددجویان خبرداد.
وی گفت: کاهش جمعیت کیفری و استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی، یکی از اولویتهای اصلی دادستانی است.
دادستان مرکز لرستان ضمن سرکشی از بخشهای مختلف زندان دورود و گفتوگو با مددجویان، وضعیت رفاهی، بهداشتی و آموزشی این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد و برای بهبود شرایط محیطی و ارتقای برنامههای اصلاحی و تربیتی، توصیههای لازم را به مسئولان زندان ابلاغ کرد.
حسنوند در پایان خاطرنشان کرد: این بازدیدها به صورت مستمر در سراسر استان ادامه خواهد داشت تا ضمن پیگیری مطالبات زندانیان، از هرگونه اطاله دادرسی در پروندههای زندانیدار جلوگیری شود.