به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سوادکوه به تخلف قاچاق ۲ هزارو ۱۰۰ لیتر گازوئیل رسیدگی کرد.

تقی حسام افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، علاوه بر ضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش ماموران نیروی انتظامی پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.